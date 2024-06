River Plate quedó a un paso de fichar a Adam Bareiro: la minuciosa operación que involucra a otros tres clubes y tres jugadores

Adam Bareiro, cerca de ser refuerzo de San Lorenzo (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Aunque la mayoría de las miradas dentro del mundo del fútbol por estas horas están depositadas en lo que sucede en la Eurocopa y en el debut de la selección argentina esta noche ante Canadá en su inicio por la defensa del título en la Copa América, la dirigencia de River Plate se mueve con sigilo dentro de esta ventana de transferencias y está cerca de quedarse con una de las principales figuras de la Liga Profesional.

Tras la vuelta de Felipe Peña Biafore, al activar la cláusula de repesca por el volante central que venía de destacarse en Lanús, el Millonario sigue expectante para dar un salto de calidad dentro del plantel comandado por Martín Demichelis. El futbolista que quedó a un paso de ponerse la banda roja cruzada en el pecho es el delantero paraguayo Adam Bareiro.

Para llegar a un acuerdo con San Lorenzo en Núñez agudizaron el ingenio y crearon una ingeniería económica que involucra a varias instituciones y jugadores. Vale destacar que el monto de salida del atacante era de 3.5 millones de dólares (a inicios de año era de 7, pero se bajó a la mitad tras firmar un nuevo vínculo con el club de Boedo), pero para respetar el “pacto de caballeros” que hoy reina entre los clubes del fútbol argentino realizó una oferta superior para no adquirir al deportista mediante el pago de la cláusula de rescisión.

Como primera medida, River Plate abonará un monto cercano a los 1.5 millones de dólares al momento de la firma para el Ciclón. Además, resignará el cobro de los 2 millones de dólares que Necaxa de México iba a pagar por el pase del mediocampista de José Paradela. Con ese monto, el conjunto mexicano dará por saldada la deuda que mantenía Banfield por la adquisición del goleador Milton Giménez, quien recalará en San Lorenzo para suplir el hueco que dejará el paraguayo en la ofensiva.

Por otra parte, la entidad azulgrana acordó una plusvalía por una futura venta por el punta que disputará la Copa América con la camiseta de la Albirroja y restaría definir qué porcentaje del mediocampista Cristian Ferreira, surgido de la cantera del Millonario, pasaría a quedar en manos de San Lorenzo.

Vale destacar que Adam Bareiro, de 27 años, brilló en esta segunda etapa en el conjunto de Boedo, donde acumuló 36 goles. Gracias a su potencia, personalidad, juego físico y aéreo, se transformó en referente y portador del brazalete de capitán del elenco azulgrana. Lleva convertidos siete goles y brindó una asistencia en lo que va del año.

Martín Demichelis, aunque disfruta del gran presente del colombiano Miguel Borja, no tiene un reemplazante natural con experiencia en esa zona del campo. Cuando se ausentó el Colibrí su posición fue ocupada por Facundo Colidio (no es su función natural). Otra variante es el juvenil Agustín Ruberto, goleador del último Mundial Sub 17.

River Plate, que cerró el semestre con dos duros golpes, como fue la eliminación de la Copa Argentina a manos de Temperley o caer en la última jornada del torneo local en su visita a la casa de Deportivo Riestra, tiene como gran objetivo del segundo semestre la Copa Libertadores, competencia en la que se encuentra en los octavos de final. Su llave será ante Talleres de Córdoba. Además, tras cinco jornadas, figura en la séptima posición de la Liga Profesional con nueve unidades, cuatro menos que los líderes Huracán, Unión de Santa Fe y la T.

En paralelo, el Millonario lleva adelante otras negociaciones. En lo que respecta al puesto del arquero, hoy la principal opción es Jeremías Ledesma, quien acaba de descender a la Segunda División de España con el Cádiz. En la defensa, en cambio, se aguarda a la finalización de la Copa América para intentar avanzar en repatriar al campeón del mundo Germán Pezzella y se encuentra en plenas negociaciones con Vélez para quedarse con la ficha del joven marcador central zurdo Valentín Gómez (también está en la órbita de Boca Juniors).