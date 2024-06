9 frases de Diego Martínez tras la clasificación de Boca: el balance del semestre, el mercado al que apunta y un gran elogio a Medel

Boca Juniors cumplió con el último objetivo del semestre: eliminó 2-1 a Almirante Brown y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los autores de los goles en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

“Tuvimos el control que imaginábamos. Almirante es un equipo muy intenso, que nos cerró espacios entre líneas. A uno le tocó estar del lado de Almirante y son partidos especiales y emotivos, donde la cabeza y resiliencia para seguir el plan de partido es importante y cuando uno logra abrirlo, como en el segundo tiempo, aparecieron los espacios. No pudimos aumentar la diferencia que existió en el juego. Almirante con sus armas llegó al descuento, pero me parece que la victoria es justa. Sufrimos y fuimos superiores ante un rival que hizo un buen partido”, fue el análisis de Diego Martínez.

El entrenador xeneize aseguró que el balance del semestre que acaba de terminar es positivo. “Hemos logrado el objetivo más importante que era darle una identidad al equipo y que supere a los rivales desde nuestra idea general. Si bien se nos escapó la Copa de la Liga, hicimos una gran Copa y merecimos más de lo obtenido. Si bien Boca está obligado a jugar la final y ganarla, el cómo para nosotros también es importante. Y logramos una identidad”.

Asimismo, el DT contó sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo en las otras competencias. “En la Sudamericana aunque no logramos ser primeros por detalles, creo que en Potosí merecimos ganar. Pasamos de fase que era lo principal. Y el otro torneo, la Copa argentina, el equipo superó las dos instancias contra Central Norte y Almirante. Todo esto con situaciones de lesiones infortunas, el balance es positivo”.

Diego Martínez también se refirió al mercado de pases y habló de las negociaciones por Tomás Belmonte y Thiago Almada, entre otros. “Son nombres que realmente son muy importantes. Seguramente nos van a venir a completar como equipo lo que nos queda el semestre. Los que vengan lo van a hacer bien y se van a adaptar. Es importante tenerlos en la mini adaptación de los próximos días”.

A la hora de hacer foco en qué hay que mejorar, el entrenador no dudó: “Estar atento a los detalles para seguir creciendo como equipo. No solo en nuestro propio arco, sino también en el del rival. El equipo muestra identidad y generalmente es superior a los rivales y mereció más. Me gustaría que los volantes hagan más goles y poder finalizar los partidos, ser determinantes en área rival para que los pequeños detalles que uno puede tener en su arco no nos compliquen. Lo principal creo que lo cumplimos, lo que veo del equipo me identifica y me gusta”.

Sobre las chances que le dio a los juveniles, Martínez valoró el trabajo en el fútbol formativo pero también aclaró: “Sabemos que tenemos soluciones, la idea es llevarlos de a poco y usarlos en los momentos justos para ayudar al equipo”. En cuanto a las lesiones recurrentes, también reconoció: “Estamos siempre atentos a ver si cometemos errores. Es un factor importante la gran cantidad de partidos, lo emocional de nuestra institución que cada juego es el más importante del semestre. Eso genera mucho estado emocional y tensión, mucha adrenalina y el jugar al límite en tantos partidos uno va forjando el carácter”.

Para terminar, no confirmó que Equi Fernández, Medina y Zenón con seguridad vayan a los Juegos Olímpicos, “estamos esperando la citación”, y compartió un gran elogio con el chileno Medel, que no pudo ser inscripto porque Vasco Da Gama no envió el transfer. “Ha jugado de doble cinco, de cinco, de marcador central y de stopper. La impresión que tengo es realmente muy buena. Tenés un entrenador dentro de la cancha, una voz de mando e indicación desde lo táctico para manejar las alturas y momentos de los equipos. Uno lo imagina para poder crecer”.

Ambos equipos se midieron en los 16avos de final