Shaqiri anotó un golazo para Suiza y ostenta una sorprendente estadística en torneos grandes que solo podrían igualar Cristiano Ronaldo y Messi

Xherdan Shaqiri anotó un gol en el empate de Suiza con Escocia por la segunda fecha del Grupo A de la Eurocopa y registró una sorprendente marca en torneos grandes que solo podrían igualar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Tras colocar el balón en el ángulo del arco escocés mediante un potente zurdazo desde afuera del área, el atacante suizo se convirtió en el único jugador que, tomando en cuenta Eurocopas y Copas del Mundo, ha marcado en cada una de las últimas seis grandes citas.

La estadística podría cambiar de dueño en los próximos días, dependiendo de cómo le vaya a CR7 en el certamen del Viejo Continente: si el portugués logra hacer un gol, pulverizará el récord de Shaqiri, ya que habrá marcado en las últimas seis Eurocopas y en los últimos cinco Mundiales.

Además, en caso de considerar el torneo continental organizado por Conmebol, a la discusión también podría sumarse Messi. La Pulga hizo cuatro goles en el camino a la conquista del título de la última Copa América, uno en la edición de 2019, otros cinco en la de 2016 y otro más en 2015. También anotó siete tantos en el Mundial de Qatar, uno en Rusia 2018 y cuatro en Brasil 2014.

Para encontrar un torneo en el que el rosarino no haya convertido, hay que remontarse hasta la Copa América 2011. Es decir que, a la espera de su debut de mañana ante Canadá, el capitán de la Albiceleste lleva siete grandes torneos consecutivos en los que figura en la tabla de goleadores.

Lo concreto es que, hasta este miércoles, la marca sigue en manos Shaqiri, quien está disputando su séptimo gran campeonato con su selección.

El ex Bayern Munich hizo debut a nivel internacional en marzo de 2010, en un amistoso ante Uruguay, cuando apenas tenía 18 años. Hoy, a sus 32, ya es un veterano del combinado helvético que siempre ha sido uno de los indiscutibles para todos sus entrenadores, aunque luego de su salida del fútbol europeo para jugar en el Chicago Fire de la MLS perdió terreno en la consideración del director técnico Murat Yakin.

El festejo del ex Inter, con presente en la MLS

“Todo jugador que viene a una Eurocopa es un profesional y quiere jugar 90 minutos. Al final, el entrenador decide la alineación. Estoy en contacto con Murat y si no estoy en el once inicial, haré todo lo que pueda para ayudar al equipo”, había dicho en la previa del estreno ante Hungría, partido en el que finalmente fue suplente y no ingresó.

Luego de la victoria ante el combinado húngaro, los suizos igualaron ante Escocia y ahora definirán su continuidad la última jornada de la fase de grupos.

Será el sábado, cuando chocarán con la clasificada Alemania con un escenario variado. Si los helvéticos ganan o empatan pasarán a octavos (si obtienen los tres puntos quedarán primeros del grupo), pero si pierden deberán aguardar al duelo entre Escocia y Hungría para saber si quedan segundos o terceros. Estas últimas selecciones tienen un panorama complicado, ya que deben sumar de a tres para soñar con la clasificación.