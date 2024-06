Rodrigo De Paul armó al jugador ideal de la selección argentina con lo mejor de sus compañeros y sorprendió con un nombre

Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la selección argentina (X: @CopaAmerica)

Este jueves, Argentina debutará en la Copa América de los Estados Unidos. Y como para ir calentando motores, la Conmebol le preparó un divertido ping pong a Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la Selección que comandan Lionel Messi y Scaloni.

El mediocampista del Atlético de Madrid se sumó al reto de elegir el jugador ideal de la Albiceleste con lo mejor de cada uno de sus compañeros. El final fue tan inesperado como sorprendente, ya que se terminó eligiendo él mismo en uno de los rubros.

“¿Cómo sería tu jugador ideal en la Copa América?”, le preguntaron a Rodri, que no dudó en mencionar a todos futbolistas de la Scaloneta. El futbolista de 30 años eligió el pie derecho de Leandro Paredes, la zurda de Lionel Messi, la velocidad de Ángel Di María, la fuerza de Nicolás Otamendi y la defensa de Cristian Romero.

Hasta que llegó al llamativa última respuesta: inteligencia. Sin dudarlo, soltó: “Rodrigo De Paul”. Seguramente, el Motorcito habrá sido víctima de burlas de sus propios compañeros al conocer la respuesta original, pero egocéntrica de De Paul, quien siempre se ha caracterizado, además de su inteligencia para jugar, por su sacrificio tanto a la hora de marcar como de hacer jugar a sus compañeros.

Rodrigo De Paul armó su jugador ideal con partes de sus compañeros

Este martes, Rodrigo De Paul también fue noticia por una tremenda confesión acerca de Lionel Messi, quien transita su última Copa América y está en duda de cara al próximo Mundial en 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

“A mi me da miedo el día que Messi no esté más en la Selección. Yo siempre lo hablo con él. Con él es todo más fácil. Todas nuestras comodidades son gracias a él. Es la base de todo esto”, afirmó en una entrevista con Telemundo. Y agregó: “Él siempre me dice: ‘Vos podés levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo estoy ahí. Yo voy a ser siempre parte de ustedes’”.

Argentina debutará por el Grupo A de la Copa América este jueves ante Canadá. El encuentro comenzará a las 21 y se jugará en Atlanta. Luego, por la segunda fecha de la fase de grupos enfrentará a Chile en New Jersey (martes 25 de junio a las 22), mientras que cerrará la fase inicial ante Perú en Miami ( sábado 29 a partir de las 22).