La chef privada de Miguel Merentiel reveló parte del menú que le cocina y el regalo que le hizo el delantero de Boca

Lucía Scarpa fue contratada por el delantero uruguayo para cocinarle comida saludable

Se llama Lucía Scarpa, tiene 24 años y es chef. Incursionó en los últimos meses en un emprendimiento personal innovador: cocinera de una celebridad por un día. Su metodología de trabajo fue formándose de a poco. Empezó como una propuesta laboral aislada y terminó convirtiéndose en un método. Pasó de venderles viandas saludables al cantante Wos a incursionar en el mundo del fútbol y transformarse en la chef personal de los jugadores. El último fue el delantero uruguayo de Boca, Miguel Merentiel. “Qué placer es trabajar con gente tan buena y generosa”, expresó la cocinera en sus redes sociales, donde además de enseñar su trabajo también contó que el futbolista le regaló una camiseta que ella después se la dio a una persona de su entorno.

En la publicación que compartió en su cuenta de TikTok y que se viralizó por las redes sociales, contó desde la intimidad de la cocina de la casa del futbolista, qué fue lo que le cocinó: le preparó lomo con papines al horno; suprema rellenas con jamón y queso; pastel de papá y carne; soufflé de ricota, espinaca y queso; salmón al limón gratinado y ensalada de cus cous y verduras; en la pastelería le hizo torta de ricota, torta de coco y dulce de leche, limón de banana saludable, cookies de pistacho y pan casero.

Lucía Scarpa y Miguel Merentiel: el delantero de Boca le regaló la remera suplente con la 16 en la espalda

No es el primer futbolista que la contrata, aunque sí el primero que ella admite la identidad. Anteriormente, fue chef privada de dos futbolistas de San Lorenzo y de otros cuatro jugadores de Boca. Ella prefiere mantener el anonimato de los jugadores, y en los comentarios de los videos suele dar pistas de la identidad de sus clientes: sus seguidores creen que trabajó para Edinson Cavani, Marcos Rojo, Kevin Zenón, Nicolás Figal, entre otros. En sus publicaciones también relató que quienes la contratan pueden no estar en la casa cuando ella cocina, que a veces aprovecha lo que tienen en la heladera y otras veces hace las compras, que les dejan cocinar lo que ella quiere, que les deja comidas, postres y pastelería para ese mismo día y para los siguientes. A su vez, en mayo confesó que era la chef privada de cuatro familias diferentes y que cobra por día trabajado.

Su carrera como chef profesional empezó en 2017, cuando se inscribió en el Instituto Argentino de Gastronomía. Cuando solo tenía 19 años, le llegó una propuesta laboral para administrar su propio restaurante en España. Lo contó en una entrevista publicada en el diario La Nación. Un tío la contactó con una mujer que quería poner un local gastronómico en una casa en Mallorca, en las Islas Baleares. Se llama El jardín de la Coquette y ofrece solo comida saludable durante la temporada de verano.

Wos la contrató para que cocinara mientras preparaba su nuevo trabajo discográfico

Cuando no trabaja en Europa, Lucía brinda su servicio con viandas saludables y eventos privados. Así conoció al productor musical de Valentín Oliva, más conocido como Wos. “Me contactaron de la producción de Wos para que yo le venda viandas para él. Se ve que le costaba llegar a su casa y cocinarse, no comía nada. Yo les ofrecí las viandas y me las compró. Eran las mismas que ofrecía a todos, con el menú semanal, que iba variando”, contó. Pero en diciembre de 2023, la querían para que fuera todos los días a cocinarles mientras el artista preparaba su tercer álbum. Wos la introdujo en el universo artístico: ya fue chef privada de actrices, modelos e influencers como Stephanie Demner. Mientras, a la par, el contacto de Lucía Scarpa circula en los grupos de WhatsApp del ambiente futbolístico: ya contaron con sus servicios varios jugadores del plantel de San Lorenzo y de la plantilla de Boca.

Boca, por su parte, se entrena pensando en el duelo por dieciseisavos de final frente a Almirante Brown: se jugará el miércoles 19 de junio a las 21 horas en Mendoza. El uruguayo Merentiel sería uno de los titulares del equipo conducido por Diego Martínez, luego de que Marcelo Bielsa, técnico de la selección charrúa, no lo incluyera dentro de la lista de convocados para la Copa América. Se presume que entre los once titulares habría un reestreno: Gary Medel, flamante refuerzo, podría ocupar un lugar en la mitad de cancha. La alineación sería: Leandro Brey; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Medel, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel.