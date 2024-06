El sueño del “Messi del ajedrez” Faustino Oro no pudo ser en Madrid, pero tiene otra posibilidad en Barcelona de batir el récord mundial en precocidad

El sueño de Faustino Oro y de gran parte de sus fans, batir el récord mundial con la conquista del título de maestro internacional a más temprana edad en el historial de este juego continúa siendo un deseo. En el Festival de Ajedrez en Madrid, el niño argentino, de 10 años, obligado a ganar en la última jornada en su duelo con el joven maestro español Alex Garrido Outon, de 25 años, finalizó igualado y, de esta manera, no completó la performance necesaria para la obtención de la 3ª norma y la respectiva homologación del título. La reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exigía la conquista de 5,5 puntos en las nueve ruedas de la competencia, y Faustino llegó a 5.

La partida en la que Fausti -como lo llaman sus familiares- condujo las piezas blancas fue tablas tras 45 movimientos de una defensa Philidor y casi cuatro horas de juego.

No obstante, la actuación del prodigio argentino fue muy buena, ya que finalizó invicto, ocupó el puesto de escolta y se ubicó a media unidad de los ganadores: el norteamericano Eric Rosen y el venezolano Pedro Ramón Martínez Reyes, ambos con 5,5.

Si Faustino y sus padres (Romina y Alejandro) deciden acompañarlo en la carrera de alcanzar el récord –desde 2019 en poder del niño norteamericano (nacido en Nueva Jersey), de padres indios, Abhimanyu Mishra, que obtuvo el título de maestro internacional a los 10 años, 9 meses y 3 días– tienen tiempo hasta el 16 de julio próximo. Muy pronto comenzará en Barcelona una competencia similar a la Madrid, y las chances de la conquista de la 3ª norma siguen estando al alcance de su mano. Tiene todo lo necesario y sus entrenadores lo ratifican

“La posibilidad de lograr el título en Madrid era sólo eso, una posibilidad. Pero yo no creo que eso sea lo importante, él no debería cargar con la presión de batir un récord o de tener que hacer una cosa distinta cada día. Fausti va a tener una larga carrera en el ajedrez y el título si lo logra ahora o dentro de tres o cuatro meses, no cambiará su futuro”, le había asegurado a Infobae, el entrenador Mario Villanueva.

"Él no debería cargar con la presión de batir un récord o de tener que hacer una cosa distinta cada día", dijo su entrenador (Foto: EFE/ David Arquimbau Sintes)

“Hemos trabajado muchas horas preparando cada una de las partidas, y puedo asegurarte que a veces siento que estoy entrenando a un gran maestro con años de experiencia. Faustino es súper profesional y tiene sólo 10 años”, le dijo a este medio Jorge Rosito, su entrenador que lo acompaña desde sus primeros pasos en la alta competencia. Y, agregó: “Obvio que todos nos quedamos con las ganas de verlo maestro internacional, pero lo más importante es que vamos por el buen camino”.

Las palabras de Jorge Rosito -que comenzó a trabajar con Faustino Oro, a los 6 años, desde septiembre de 2020-, también son refrendadas por otros expertos y la rigurosidad de las estadísticas. Tras la decisión tomada por los padres del niño, el pasado 5 de diciembre de 2023, de mudarse del barrio porteño de San Cristóbal a la ciudad de Badalona, en Barcelona, para acompañar el sueño de su único hijo, el pequeño Fausti ha tenido una agenda cargada de competencia, y con rivales de mayor fuerza y experiencia que los que podría haber enfrentado en Argentina.

Desde enero de 2024 hasta la fecha, el niño ha jugado cinco competencias con ritmo de ajedrez clásico o pensado (hablamos de partidas de más de 4 horas de sesión de juego diaria, y a veces, como en el caso de Madrid con doble sesión en la misma jornada). Faustino jugó el Festival Jeddah (en Arabia Saudita), el Abierto de Alicante, el Open de Menorca, el Campeonato Continental (en Colombia) y el Festival de Madrid. En total disputó 47 partidas, en las que hilvanó 13 victorias, 25 empates y 9 derrotas.

Otros datos: seis de sus derrotas sucedieron en la primera competencia, realizada en Arabia en enero último. La lección de Arabia fue sin dudas de gran utilidad para su progreso. La última vez que Faustino inclinó a su rey en señal de abandono fue el 6 de abril, en su partida con el maestro cubano Ernesto Fernández Guillen. Desde entonces lleva un invicto de 22 partidas sin derrotas.

En mayo último, un grupo de empresarios acordó con la dirigencia de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) el apoyo a la carrera de Faustino Oro en la alta competencia. Se armó un equipo de trabajo de cinco entrenadores y el respaldo económico para afrontar los gastos de entrenamientos, viajes, viáticos y alojamientos del niño y sus acompañantes. El debut se produjo en Colombia con la participación de Faustino en el Campeonato Continental. Y, Madrid fue la segunda prueba. En ambas, el niño no defraudó. Fue escolta y finalizó invicto.

¿Qué más se le puede pedir a un chico de 10 años, y que hace sólo cuatro, en mayo de 2020, descubrió que los alfiles se mueven de manera oblicua, que el caballo es la única pieza que puede saltar sobre otra, el rey se traslada de a una casilla y los peones nunca retroceden?

Desde que comprendió las reglas, ese chico, al que le gusta el fútbol y simpatiza con el Club Vélez Sarsfield, estudió en el colegio San José de Calasanz y jugaba con sus amigos en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, no paró de causar asombro frente a un tablero, tal vez, como jamás se ha visto en los más de quince siglos de historia documentada de esta actividad.

El adiós a la plusmarca en Madrid acaso sólo sea un hasta pronto; él decide. Mientras tanto Barcelona lo espera.