Los desopilantes elogios de De Paul, Di María y la Scaloneta al Cuti Romero por su gran asistencia en el gol del triunfo ante Ecuador

Gol de Argentina 1-0 ante Ecuador

Con un gol de Ángel Di María y una discreta media hora de Lionel Messi en el segundo tiempo, Argentina afinó su partitura rumbo a la Copa América con una victoria 1-0 en un partido amistoso ante Ecuador. La Pulga ingresó en el segundo tiempo en el estadio Soldier Field, su primera participación con los campeones mundiales y defensores del título continental después de seis meses. Por culpa de una dolencia muscular en la pierna derecha, el astro del Inter Miami de la MLS se perdió los amistosos de la ventana internacional de marzo contra El Salvador y Costa Rica.

Messi comenzó como espectador en el banco de suplentes y el nuevo capitán Di María hizo el gol de la Albiceleste tras una exquisita habilitación de Cristian Romero a los 40 minutos. Fue una gran asistencia la del cordobés donde primero se anticipó con un cabezazo en mitad de cancha y fue a buscar el gol. Tras recibir en la puerta del área, enganchó y habilitó entre tres rivales al Fideo que con su clase batió la resistencia de Hernán Galíndez.

Como era de esperarse, Cuti Romero recibió desopilantes elogios de parte de sus compañeros en su cuenta de Instagram. El ex defensor de Belgrano de Córdoba y actualmente en el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League, compartió varias imágenes propias de la jornada y el Fideo fue el primero en comentar su posteo. “Engancha Cuti”, puso junto a un emoji de un corazón y fueguitos. De Paul se sumó: “Cristian, me gustaría decirte que sos muy completo”.

Los comentarios de la Scaloneta al Cuti Romero tras su gran partido ante Ecuador (Instagram)

El resto de los integrantes de la Scaloneta no quisieron perder la oportunidad de elogiar al Cuti y se sumaron Dibu Martínez (”mi central”), Gio Lo Celso (”el asistidor”), Nahuel Molina (”jugate algo amigo”), Leandro Paredes (”cómo jugás Cristian”) y Lisandro Martínez (”me volvés loco”). Hasta la cuenta oficial de Instagram de la selección argentina aprovechó la ocasión y publicó: “Defiende y asiste”.

Por supuesto, Ángel Di María fue el gran protagonista del partido porque volvió a convertir un bonito gol en la antesala del que será el último torneo internacional con la Albiceleste. El atacante rosarino de 36 años marcó su 31er tanto para Argentina y quedó a solo uno de Gonzalo Higuaín y el eterno Diego Maradona en la tabla histórica de la selección.

Argentina tiene previsto otro amistoso internacional antes del torneo continental contra Guatemala en Washington el próximo viernes. Por el torneo continental, debutará el jueves 20 ante Canadá en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS y también enfrentarán a Chile (East Rutherford, Nueva Jersey) y Perú (Miami) en el Grupo A. Por su parte, Ecuador tiene programado dos duelos preparatorios: ante Bolivia y frente a Honduras. Debutarán en el certamen contra Venezuela (Santa Clara, California), el 22 de junio, y luego se las verán con Jamaica (Las Vegas) y México (Glendale, Arizona) en el Grupo B.