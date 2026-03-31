Semana Santa: cómo proteger tu hogar y tu negocio en uno de los momentos de mayor riesgo del año

Según datos del sector de seguridad electrónica, los fines de semana largos concentran picos de eventos de intrusión

Con la llegada de Semana Santa, miles de familias y comerciantes en Argentina se preparan para viajar o reducir su actividad habitual. Lo que muchos no saben es que este período representa uno de los momentos de mayor exposición a robos y situaciones de inseguridad. Según datos del sector de seguridad electrónica, los fines de semana largos concentran picos de eventos de intrusión, especialmente en viviendas deshabitadas y comercios cerrados, donde la ausencia prolongada facilita el accionar delictivo.

En este contexto, los especialistas coinciden en que la prevención no depende solo de medidas básicas, sino de la combinación entre hábitos inteligentes y tecnología adecuada. La realidad es que estos métodos ya no alcanzan por sí solos. Los sistemas modernos permiten detectar aperturas, movimientos, sabotajes o pérdidas de comunicación en tiempo real, algo imposible de lograr con medidas tradicionales.

Uno de los factores más importantes a la hora de proteger una propiedad es contar con un sistema conectado a una central de monitoreo profesional.

En Argentina, se estima que menos del 20% de los hogares cuentan con sistemas de alarma monitoreados

Cuando la alarma está monitoreada, cada evento se transmite en tiempo real a operadores capacitados que pueden verificar la situación y activar protocolos de emergencia, como el aviso a fuerzas de seguridad o contactos del usuario.

Este servicio no solo reduce el tiempo de respuesta, sino que también actúa como un fuerte elemento disuasivo. En Argentina, se estima que menos del 20% de los hogares cuentan con sistemas de alarma monitoreados, lo que evidencia un enorme margen de crecimiento y una gran oportunidad en términos de prevención.

Tecnología: el diferencial que hoy marca la diferencia

Los sistemas actuales incorporan funcionalidades que elevan significativamente el nivel de seguridad:

Comunicación dual (internet + celular) para evitar sabotajes

Dispositivos inalámbricos supervisados y encriptados

Aplicaciones móviles para control remoto

Integración con cámaras de videovigilancia

Alertas automáticas ante fallas o intentos de intrusión

Estas prestaciones permiten que el usuario tenga visibilidad total de lo que ocurre en su propiedad, incluso a miles de kilómetros de distancia.

La importancia de elegir productos nacionales

Un punto clave que destacan los especialistas del sector es la conveniencia de optar por sistemas desarrollados y fabricados en el país.

Hoy existen marcas nacionales que cumplen con normas internacionales y compiten tecnológicamente con las principales marcas globales, con una ventaja clara: el soporte técnico, la disponibilidad de repuestos y la atención postventa. En un contexto donde la seguridad no puede fallar, contar con respaldo local marca una diferencia crítica.

Consejos prácticos antes de viajar

Además de la tecnología, hay acciones simples que pueden reducir significativamente el riesgo:

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarma

Activar todas las zonas de protección antes de salir

Evitar publicar en redes sociales que la vivienda quedará vacía

Coordinar con un vecino o familiar de confianza

No dejar llaves ocultas en lugares predecibles

La seguridad electrónica dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta esencial de protección.

En un país donde la percepción de inseguridad sigue en aumento, invertir en tecnología no solo protege bienes materiales, sino también brinda tranquilidad. Porque al final del día, la verdadera diferencia no está en reaccionar ante un problema, sino en evitar que ocurra.

El autor es Director Ejecutivo de Garnet Technology