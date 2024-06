El hat-trick de Haaland, el gol de Mbappé y la humillación de España ante Andorra: los amistosos a 9 días de la Eurocopa

Francia es considerado uno de los máximos candidatos a ganar la próxima Eurocopa que se disputará en Alemania dentro de 9 días. Y en su última presentación derrotó 3 a 0 a Luxemburgo en un amistoso disputado en Metz, en el que Kylian Mbappé marcó un gol tras brindar dos asistencias.

En el monólogo de Le Bleu, Randal Kolo Muani abrió el marcador justo antes del descanso, con un cabezaze preciso luego de la habilitación que le dio la flamante estrella del Real Madrid. Luego, en el complemento, Jonathan Clauss extendió la diferencia y el es PSG le puso cifras definitivas al pleito con un disparo rasante que dejó sin posibilidades a Anthony Moris.

El legendario atacante de 25 años, recientemente anunciado como refuerzo del Merengue, ha participado en 80 goles con Francia en 78 partidos. “Mbappé es un líder formidable desde que está con nosotros”, dijo Didier Deschamps, luego de la victoria. Y agregó: “Hoy ha hecho un buen trabajo. Ha sido un buen ejemplo toda la semana”.

Además, Bradley Barcola, el joven que asistió a Mbappé para el 3 a 0, debutó con la camiseta del subcampeón mundial al sustituir a Marcus Thuram cuando restaban 9 minutos para el final. “Es un orgullo, tenía muchas ganas de que llegara este partido para demostrar lo que puedo hacer”, dijo el delantero de 21 años. Y completó: “Estoy contento, he dado una asistencia y hemos ganado. No hay presión, fue un partido amistoso, pero lo he dado todo”.

El bicampeón mundial (en 1998 y 2028) enfrentará a Canadá el domingo en Burdeos, en su último compromiso de preparación antes del inicio del torneo continental que arrancará el próximo 14 de junio. Luego enfrentará a Austria y después chocará en la fase de grupos contra Países Bajos y Polonia.

Por otro lado, en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz, Mikel Oyarzábal salió desde el banco de los suplentes para marcar tres tantos en el segundo tiempo y ayudar a España a humillar por 5 a 0 a Andorra en su penúltimo partido de preparación antes de la Euro.

Luis de la Fuente armó un equipo con muchos cambios pero La Roja que no tuvo problemas y se puso en ventaja con gol de Ayoze Pérez a los 24 minutos de la etapa inicial. Luego, ingresó la figura de la Real Sociedad y amplió la ventaja con una producción brillante. Finalmente, Ferrán Torres sentenció la victoria cerca del final para completar el espectáculo ibérico.

El duelo comenzó con una curiosidad. Es que un inconveniente técnico acaparó la atención de los espectadores cuando los protagonistas aguardaban por los himnos nacionales. Todos los jugadores formados en el centro de la cancha, debieron improvisar las estrofas en una situación que generó incomodidad entre los presentes.

El seleccionado campeón del mundo en Sudáfrica 2010 enfrentará el sábado a Irlanda del Norte en su último partido de preparación antes de iniciar su incursión por el certamen organizado por Alemania contra Croacia en el Grupo B, en el que también se medirá ante Italia y Albania.

El inesperado problema de sonido en España vs Andorra

En otro gran partido, la Bélgica de Domenico Tedesco sigue sin perder ni un partido desde que se hizo cargo el nuevo entrenador en reemplazo de Roberto Martínez tras el Mundial de Qatar 2022. Kevin De Bruyne fue el protagonista en el Estadio Rey Balduino de Bruselas porque fue homenajeado por sus 100 partidos con los Diablos Rojos. El capitán y estrella del Manchester City abrió el marcador frente a Montenegro con un remate categórico de larga distancia. Luego, Leandro Trossard, de penal, selló el 2 a 0 definitivo. Finalmente, uno de los grandes ausentes del torneo continental será Erling Haaland, quien se destacó con un hat-trick para Noruega en la victoria en Oslo por 3 a 0 contra Kosovo.

TODOS LOS AMISTOSOS DE LA JORNADA EN EUROPA

Eslovaquia 4-0 San Maríno

Noruega 3-0 Kosovo

Dinamarca 2-1 Suecia

Bélgica 2-0 Montenegro

Francia 3-0 Luxemburgo

España 5-0 Andorra