El Beto Márcico se metió en la polémica entre Benedetto y Boca y apuntó con una ácida frase contra Marcos Rojo

Márcico le apuntó al Pipa Benedetto y Marcos Rojo

El presente de Boca Juniors no es el mejor y quien opinó sobre el mismo fue Alberto Márcico, ex futbolista e ídolo de muchos fanáticos xeneizes. El ex número 10 le apuntó a los referentes Darío Benedetto y Marcos Rojo, aunque también realizó una crítica generalizada al plantel y se fijó en la tarea de Diego Martínez, estratega azul y oro.

“Está bien lo que hizo Boca con Benedetto. Hace 8 o 9 meses que no tiene un rendimiento acorde a un jugador de Boca. Se cae de maduro. Después del partido con Corinthians (el día que falló su penal en la definición por los octavos de la Libertadores) fue un Benedetto diferente, nunca se recuperó. Le hizo el gol a River de cabeza, pero nunca se recuperó. Y tuvo oportunidades, eh. ¿Si su ciclo está terminado? Hace rato”, fue la sentencia del Beto para con el Pipa, quien ya habló con la directiva para solicitar su salida del club.

Más tarde, en diálogo con Radio Mitre, el apuntado fue Rojo: “Es un fenómeno, pero cuando juega sobrando está el riesgo de que lo echen. Cada vez que jugó sobrando, lo echaron. La primera patada que le da a Pellegrino en Platense es algo increíble. Quedás condicionado. Después quiso tirar la pelotita para adelante, le picó mal y tiró un manotazo. ¿Fue grave? No, pero estaba condicionado por la amarilla y te vas afuera”.

Y la siguió contra el defensor de Boca: “Hay cosas que tiene que corregir, no es Passarella, hay una diferencia enorme. Y ya tiene cuatro rojas en distintos partidos. Creo que jugó 85 partidos y no los terminó a todos. Hay algo que corregir, no alcanza con haber jugado dos Mundiales y tener experiencia. De 200 partidos, jugó 85. No, tiene que jugar mínimo 160. No alcanza con ser subcampeón del mundo. Estás en Boca y tenés que demostrar. Hasta ahora acá no volcó su experiencia”.

Benedetto y Rojo, los apuntados por el Beto Márcico en Boca

“A Boca le falta inteligencia y, por momentos, conducta. La charla es el rol que tiene que tener Román. Hay que ver de qué manera llega. Algún jugador lo puede tomar de una manera y otro de otra”, expresó Márcico sobre la conversación que mantuvo el presidente Juan Román Riquelme con el plantel esta semana. En tanto, analizó que será clave el mercado de pases: “Va a tener que ser importante. Boca tiene que traer titulares y suplentes buenos. Le falta banco a Boca. A mí Briasco y Janson me gustaban, sí, pero no tuvieron el mismo rendimiento que en otros equipos y ya tuvieron sus posibilidades”.

También hubo cuestionamientos para Diego Martínez: “El primer error es de él en el empate contra Fortaleza. Siempre hace muchos gestos, pero esa vez no hizo ninguno. Fueron todos a cabecear y no dejaron a nadie para el contragolpe. Y no es la primera vez. Nadie le dijo a Blanco que lo cortara ahí. No importa si es roja”. Además, precisó otra característica negativa de Boca según su visión: “Es un equipo vulnerable cuando ataca, no me gusta que suba con los dos volantes y laterales al mismo tiempo. Tenés que tener un equilibrio, un volante como Pol Fernández que ahora no va a renovar y a Boca le va a costar cubrir ese lugar”.

Por último, indicó a qué competición debería darle prioridad el Xeneize: “Si me das a elegir, prefiero los dos campeonatos argentinos y dejo de costado la Sudamericana. El hincha te pide la Libertadores del año que viene. Va a ser mucho más fácil la Copa Argentina y la tabla final que la Sudamericana, que es jodida. Boca va a perder jugadores y te encontrás con equipos de tu misma altura. Es más pareja que el campeonato local. Boca puede quedar afuera en los mano a mano”.