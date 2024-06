Argentinos y Vélez se clasificaron a los octavos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Los mejores momentos del triunfo de Argentinos Juniors 1-0 sobre Atlético Rafaela por los 16avos de la Copa Argentina (TyC Sports)

Este miércoles continuó la acción de los 16avos de final de la Copa Argentina. Argentinos Juniors venció 1-0 a Atlético Rafaela y Vélez 2-1 a Arsenal de Sarandí. Les costó a los equipos de Primera División poder superar a los de la Primera Nacional, que cumplieron con destacadas actuaciones y no se notó la diferencia de categoría, algo que suele ocurrir en este torneo.

En el Estadio Único de San Nicolás, el equipo de La Paternal debió trabajar mucho para poder imponerse ante un rival que le hizo partido pese a presentarse con un elenco alternativo. El equipo santafesino no pasa un buen buen y está peleando por la permanencia ya que marcha en el 17º puesto en la Zona B de la primera categoría de ascenso.

Si bien el Bicho tomó la iniciativa, se encontró con un conjunto ordenado. Cuando parecía que el duelo iba a definirse por penales, a los 89 minutos Gonzalo Gondou sacó un remate de zurda desde afuera del área y venció la resistencia del arquero Mayco Bergia luego de dar en el palo.

El elenco a cargo de Pablo Guede se quedó con la victoria y espera en los octavos de final por el ganador de Huracán-Platense, que jugarán el sábado en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, desde las 17:20.

Luego de la eliminación en la zona de grupos de la Copa Sudamericana y un andar irregular en la Liga Profesional donde marcha en el 12º puesto, Argentinos Juniors busca recuperarse y esta noche dio un paso para avanzar en este certamen doméstico. Por la liga recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo miércoles, desde las 19.

Vélez-Arsenal

En el segundo turno se vio un panorama parecido, aunque Vélez logró resolver el partido antes y no debió esperar al epílogo. En el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes se vio un encuentro cuya primera mitad fue entretenida y hubo posibilidades para ambos. El equipo del Viaducto se no achicó le jugó de igual a igual al Fortín, que no obstante, en el amanecer del complemento encaminó el duelo.

Fue a los 48 minutos que Francisco Pizzini recibió por la derecha y tras ingresar en el área definió con un tiro cruzado para poner en ventaja a los dirigidos por Gustavo Quinteros. Esto le dio más tranquilidad el conjunto de Villa Luro.

El panorama fue más claro para el subcampeón de la Copa de la Liga Profesional cuando Arsenal se quedó con un jugador menos. Fue luego de una patada de atrás y sin pelota de Alexis Segovia a Valentín Gómez. El árbitro Andrés Carlos Gariano le sacó la tarjeta roja de forma inmediata al jugador del conjunto de Sarandí.

Sin embargo, esa inferioridad numérica pareció no afectar a Arsenal lo buscó y hasta dispuso de alguna posibilidad para poder empatar, pero no tuvo puntería.

El duelo también se caracterizó por la pierna fuerte, las fricciones, el juego cortado y algunos excesos como un botellazo que recibió el cuarto árbitro de alguien del banco de Arsenal, que fue expulsado.

A falta de 11 minutos, Vélez logró liquidar el pleito con un golazo de tiro libre de Thiago Fernández, que hizo estéril el vuelo del arquero Facundo Masuero. A los 88 minutos hubo suspenso ya que Arsenal descontó con el tanto de cabeza de sin marca ganó y redujo las diferencias.

El Fortín se quedó con la victoria y clasificación para los octavos de final y allí aguardará por el vencedor de San Lorenzo-Chacarita. En tanto que por la Liga Profesional, el viernes 14 visitará a Boca Juniors, desde las 19. El conjunto de Villa Luro marcha décimo quinto y necesita encaminar el torneo.

