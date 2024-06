Agüero anotó un golazo en el torneo del millón de dólares, pero su equipo perdió un partido insólito y quedó al borde de ser eliminado

Los goles de la derrota del equipo de Aguero en el torneo del millón de dólares

Sergio Agüero marcó un golazo en lo que fue una nueva derrota de su equipo en el torneo del millón de dólares que se disputa en Estados Unidos. El Kun arrancó detrás de mitad de cancha y, tras una pared, aceleró en tres cuartos y colocó la pelota al segundo poste con borde interno. Fue el 1-0 parcial del Agüero Team frente a La Mexicana Express, que luego lo remontaría 3-2 en la prórroga.

Una combinación entre Mauricio Del Castillo, hermano del Kun, y Lucas Fernández derivó en el segundo tanto del elenco liderado futbolísticamente por el ex jugador de la selección argentina, que convocó al arquero Mariano Andújar para este Soccer Tournament que se disputa en Carolina del Norte en un 7 vs 7. De forma insólita, en apenas un par de minutos y cuando la victoria parecía sellada, los mexicanos reaccionaron con dos tantos (el segundo tras un penal polémico) y el match fue al alargue.

El método de disputa del tiempo extra en este campeonato consiste en la resta de un jugador por equipo cada cinco minutos. Es decir que primero fueron 6 vs 6, luego 5 vs 5 y, en el momento en que estaban 4 vs 4 llegó el tanto definitivo para el rival del Agüero Team. Gracias a un despeje fallido de Nicolás Pinto, a quien le habían cobrado la infracción que derivó en el penal del 2-2 (un fallo muy discutido por el Kun), La Mexicana Express sacó provecho y consiguió su primer triunfo.

El conjunto del ex futbolista argentino venía de sufrir una goleada 6-3 contra Sayword, que marcha primero en el Grupo A. Con este resultado desfavorable, ahora el Agüero Team está obligado a ganarle hoy a Nani FC para aspirar al segundo o tercer puesto de la zona y así mantenerse con chances de clasificación para el cuadro de 16avos de final al que acceden los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros. ¿Quiénes son las caras conocidas de su próximo oponente? El portugués Luis Nani, ex futbolista del seleccionado lusitano y Manchester United, entre otros, y un ex compañero de Agüero en Manchester City como el italiano Mario Balotelli.

La instancia de 16avos de final comenzará mañana, mientras que el sábado se llevarán a cabo los octavos de final y también los cuartos. El domingo serán las semifinales y el lunes se celebrará la gran final por un millón de dólares en juego.

En cuanto a los equipos participantes en el torneo se encuentran el Inter de Milán, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Villarreal y Burnley de Inglaterra anotaron a un representativo en el que participarán jugadores jóvenes y algunas leyendas como el Pupi Javier Zanetti, Marco Materazzi, Maicon y Giorgos Karagounis en el conjunto Neroazzurro. En tanto que el brasileño Marcos Senna estará en el Submarino Amarillo. En el caso del elenco bávaro, el entrenador es el neerlandés Roy Makay.

El torneo TST, creado en 2020, como complemento al certamen de básquet (TBT) que ya se venía desarrollando con éxito. La organización le agregó la participación de la rama femenina en fútbol que por ahora suma a 8 equipos, pero que también participarán por el premio mayor de un millón de dólares.