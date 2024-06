Tres penales, dos errados y uno convertido tras un rebote: el increíble final en Banfield-Newell’s por la Liga Profesional

En un partido de connotaciones especiales, Banfield le ganó 2-0 a Newell’s en el estadio Florencio Sola en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Profesional. Dos penales errados y un tercero que pudo haber terminado igual fueron los condimentos sobre el cierre del partido que terminó con la primera victoria del Taladro en el campeonato.

Primero fue el elenco rosarina el que tuvo la chance a los 16 minutos con Juan Ramírez, quien remató fuerte hacia la punta izquierda, pero Facundo Sanguinetti (reemplazó a Marcelo Barovero) voló y logró desviar el remate. La providencial reacción del guardameta generó un estallido en el público local que celebró que su equipo comience perdiendo el encuentro.

En el complemento, siguieron las fallas desde los doce pasos y fue en una acción que ameritó el análisis del VAR para que se cobrara finalmente una mano de Éver Banega. El árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó a favor del local y Milton Giménez se hizo cargo a los 63 minutos. Pero el remate del delantero se fue por arriba del travesaño.

En el final del cotejo hubo otro penal para el Taladro y pese a que el entrenador Julio César Falcioni le indicó a Giménez que no lo pateara, el punta no acató la orden. A solo dos minutos para que se cumpliesen los 90 reglamentarios, el goleador ejecutó fuerte al medio y aunque el arquero Lucas Hoyos se quedó parado y adivinó, el remate fue tan potente que se terminó metiendo casi sobre el ángulo superior izquierdo. Por centímetros no hubo una tercera pena máxima fallada.

Dos minutos más tarde, el propio Giménez firmó su doblete con un gol de alta factura, que contó con un slalom para sortear defensores rivales en su ingreso al área y definió pinchándosela al guardameta. Cabe destacar que el punta había convertido un gol de cabeza en el primer tiempo, pero tras la intervención del VAR, el mismo fue invalidado por posición adelantada.

Milton Giménez habló del penal que falló y admitió que erró otros goles pese a marcar los tantos de la victoria de Banfield ante Newell's

Fue un partido con varias emociones y golpes de escena por los penales errados y la agónica definición cuando parecía que terminaba en un empate sin goles. El duelo cerró la jornada de martes, que contó con tres encuentros y que sirvieron para bajarle el telón de la cuarta fecha.

Luego del encuentro, Giménez se refirió a la extraña jornada. “Fue una noche rara. Me erré muchos goles y el primer penal lo patee mal. El segundo lo quise asegurar y también el gol anulado. Fue todo muy raro, pero por suerte ganamos. Era algo que nos debíamos nosotros, ya que no habíamos podido ganar de local y la idea es cambiar la mentalidad”, reconoció en diálogo con TNT Sports.

Banfield pudo conseguir su primera victoria en el campeonato y apunta a mantener esta racha que se inició con el triunfo en la Copa Argentina, en el encuentro que se impuso 2-1 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza. En los octavos de final se medirá contra Talleres de Remedios de Escalada.

En cuanto a la Liga Profesional, el Taladro jugará por la quinta fecha el miércoles 12 junio ante Independiente en Avellaneda, a partir de las 21:15. En tanto que al otro día, Newell’s recibirá a Instituto de Córdoba, desde las 21:15.