Escándalo en Tucumán: un partido de fútbol femenino se suspendió por una batalla campal entre las jugadoras

Violencia en la Liga Tucumana de Fútbol Femenino (@cesarJuarez10)

La Liga Tucumana de Fútbol está sacudida por la batalla campal en un partido del campeonato femenino entre Atlético Concepción y ATSA. Las jugadoras y algunas hinchas terminaron a las trompadas en el campo de juego y fue el corolario de un clima tenso que terminó de explotar en pleno juego por la segunda fecha.

A falta de cinco minutos para que terminara el encuentro disputado en La Banda de Río Salí, ATSA ganaba 3-0 y se iniciaron los diálogos fuertes entre las jugadoras. Si bien algunos integrantes de los cuerpos técnicos intentaron calmar los ánimos, el clima de violencia estalló cuando comenzaron los golpes de puños, según informó La Gaceta.

La gresca incluyó empujones, golpes, patadas, tirones de pelo y todo tipo de agresiones verbales en medio de un público de todas las edades que acudió a ver un cotejo en paz en la tarde de un soleado martes.

El caos invadió el campo de juego y también las tribunas, ya que quienes se quedaron del otro lado del alambrado no pararon de gritar para que cesaran los hechos violentos. Pese a los pedidos y el recordatorio de que había niños en el estadio, los hechos bochornosos se agudizaron.

Las peleas entre las futbolistas siguieron y hasta intervinieron miembros de las hinchadas, según indicó el mencionado sitio local. El árbitro decidió suspender el encuentro ya que no estaban dadas las condiciones para continuarlo.

Tiradas de pelos y golpes fueron una constante en la trifulca en pleno campo de juego

La Gaceta también consignó que ATSA publicó un comunicado en el que aseguró que las futbolistas de Atlético Concepción fueron las que provocaron la trifulca y también les hicieron gestos a la hinchada visitante.

En tanto que la Liga Tucumana aún no se expidió al respecto, aunque se espera que por la gravedad de los hechos podría haber fuertes sanciones para los dos equipos.

Este miércoles se conoció el primer testimonio. “Todo empieza porque hay una rivalidad entre Atlético Concepción y ATSA. De hecho, ATSA es un ex Atlético Concepción, porque las chicas no sentían el apoyo del ex presidente, se abrieron y de ahí viene la rivalidad. Es más: este partido que se jugó este martes fue reprogramado porque cuando se tenía que jugar, el equipo de ATSA fue a la cancha de Atlético Concepción, pero estaba cerrada. Nadie les avisó que no estaba el árbitro, las veedoras y se encontraron el club con un candado puesto”, aseveró Silvia Contreras, ex Coordinadora del Fútbol Femenino de la Liga Tucumana, a El Tucumano.

“Pero esto que está pasando, además, sale a la luz porque también hay un malestar general con la nueva conducción del Fútbol Femenino. Las jugadoras y los técnicos y los presidentes de los clubes pueden dar fe de que habíamos cambiado esto que se vio ayer. Hicimos muchas campañas de Violencia Cero. Y, de hecho, yo pedí en su momento que Atlético Concepción y ATSA no se enfrentaran al principio del torneo sino que lo hicieran, si llegaban, recién en octavos o cuartos de final. En esas instancias los equipos se cuidan más y esta violencia no hubiera sucedido”, agregó Contreras.