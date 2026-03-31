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Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por los choques entre el grupo terrorista y las Fuerzas de Defensa

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Retratos de los fallecidos líderes de Hezbollah Hassan Nasrallah, a la derecha, y su primo, Hashem Safieddine, se ven cerca de la humareda provocada por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, en Líbano, el lunes 30 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)
Retratos de los fallecidos líderes de Hezbollah Hassan Nasrallah, a la derecha, y su primo, Hashem Safieddine, se ven cerca de la humareda provocada por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, en Líbano, el lunes 30 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

El Ejército de Israel asegura haber matado a unos 850 miembros del grupo chií Hezbollah en el Líbano, donde las autoridades elevan el total de fallecidos a alrededor de 1.250 desde que comenzaron los ataques israelíes al país.

“Hemos eliminado a más de 850 terroristas de Hezbollah. De ellos, 230 de la Fuerza Radwan (el cuerpo de élite de la organización)”, dijo durante una videoconferencia ante los medios el portavoz castrense Nadav Shoshani.

El Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. En los últimos días Israel ha bombardeado hasta en tres ocasiones de forma deliberada ambulancias y centros médicos, matando a al menos 52 personas.

Otro ataque en el sur del Líbano mató recientemente a los periodistas Ali Shaib y Fatima y Mohamed Fatuni. Mientras que el Ejército israelí ha asegurado que el primero pertenecía a Hezbollah sin publicar pruebas verificables, aún no se ha pronunciado sobre los dos últimos.

El portavoz aseguró que el grupo chií ha disparado contra Israel hasta 5.000 municiones, entre drones, y misiles, que han matado hasta el momento a dos civiles israelíes en el norte del país.

Además, diez soldados han muerto en la operación terrestre en el sur del Líbano desde que Israel profundizó su invasión del sur del país hace un mes. Los últimos cuatro, anunciados este martes.

Hasta el momento, cinco divisiones del Ejército operan en el sur del Líbano, según el diario The Times of Israel: la 162 hace incursiones y la 146 tiene una posición defensiva en el área occidental; la 91 y la 36 mantienen ofensivas en la parte oriental y la 210 está posicionada en el Monte Dov (en la frontera entre los Altos del Golán sirios, ocupados, y el Líbano).

Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano
Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano

Una sexta, la 98 se prepara para desplegarse en el país vecino en el marco de la expansión anunciada por el Gobierno israelí de la “zona de seguridad” en el sur del Líbano, en referencia al territorio que ocupa militarmente para las operaciones de las tropas.

“En muchos casos actuamos en zonas fronterizas, pero en algunos casos llevamos a cabo redadas y operaciones selectivas en otras aldeas”, aseguró el portavoz.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán se encuentra ya a “medio camino”, pero ha descartado matizar una fecha concreta para su fin.

En este sentido, ha aclarado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Newsmax que los objetivos de la guerra “se han superado más allá del ecuador” a pesar de rechazar “fijar un calendario” concreto para que los ataques terminen

Netanyahu ha insistido en que el objetivo principal de esta guerra son las “reservas de uranio enriquecido” de Irán y se ha mostrado optimista en lo referente a la ofensiva conjunta, la cual considera que “ha aportado avances significativos en el proceso de desmantelamiento de las capacidades iraníes”.

Además, ha aclarado que el objetivo “más importante” es “impedir que Teherán adquiera armas nucleares”. “Hemos superado el ecuador en cuanto al éxito de la misión”, ha recalcado, al tiempo que ha citado “éxitos” como el “debilitamiento de la infraestructura militar, nuclear e industrial de Irán”.

Netanyahu afirma que la ofensiva contra Irán se encuentra "a medio camino" pero descarta poner fechas
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“Ya hemos mermado su capacidad balística, destruido fábricas y eliminado a científicos nucleares clave”, ha incidido el primer ministro israelí, que ha añadido que estos esfuerzos han hecho “retroceder de forma significativa las ambiciones” iraníes.

Es por ello que ha subrayado que la campaña militar “no solo tiene como objetivo debilitar a Irán en el presente sino también prevenir un futuro mucho más peligroso”. “Están buscando armas nucleares y los medios para lanzarlas contra ciudades estadounidenses”, ha advertido, no sin antes destacar que “de eso trata esta guerra, de evitar ese desenlace”.

El mandatario israelí ha aseverado que la fase actual de la operación se centra en “retirar el uranio enriquecido de Irán, un paso clave que podría detener de forma permanente su capacidad para fabricar un arma nuclear. La atención se centra en sus reservas de uranio enriquecido”, ha sostenido, al tiempo que ha matizado que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido que el material sea retirado del país y entregado a terceros.

(Con información de EFE)

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