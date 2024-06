Dibu Martínez, a fondo: del sutil dardo a Mbappé a su pelea con Aston Villa para estar en los Juegos Olímpicos con la selección argentina

El arquero reveló que el Aston Villa no quiere cederlo a la cita en París

Emiliano Dibu Martínez es una de las grandes figuras de la selección argentina de cara a la Copa América que se disputará en los Estados Unidos. Su influencia dentro del vigente campeón de la competición marca el sendero de un plantel exitoso al mando de Lionel Scaloni y, en la recta final de la temporada su nombre también aparece en el radar de Javier Mascherano para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Este fue uno de los tantos temas que tocó en una extensa entrevista con TyC Sports.

En referencia a su posible elección para la cita en suelo francés, el arquero de 31 años admitió su intención y, a la vez, la resistencia del Aston Villa a cederlo: “Tuve la posibilidad de hablar con Masche. Es un deseo, quiero jugar. Obviamente, no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y tener un poco más de fuerzas al final de la Copa América para tomar una decisión. Sé que tengo que pelear un poco más con el club, no está 100% dado, pero de mi parte es un deseo. No es obligatorio que los clubes nos cedan”. “El Aston Villa no dejó ir a ningún jugador, pero yo siempre pongo la Selección por delante. Si me tengo que pelear un poco más, lo haré”, insistió.

Por otro lado, polemizó con Kylian Mbappé, luego de que la flamante estrella del Real Madrid haya expresado que la Eurocopa era más difícil que el Mundial. Inicialmente, el guardameta marplatense esbozó que la presente edición de la Copa América será “un poco más difícil” que la disputada en Brasil a mitad de 2021. A continuación, fue consultado sobre si el certamen tenía una mayor importancia que la Copa del Mundo: “No, no hay más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos”. En ese sentido, el periodista, Gastón Edul, hizo hincapié en las sensaciones de Kiki y Martínez aclaró que el campeonato del mundo está a una altura muy distinta al certamen que nuclea a las mejores selecciones del continente: “No, para nosotros no, 100%”.

El arquero manifestó que no hay nada igual a un Mundial después de que la figura de Francia haya declarado que era más difícil la Eurocopa

Vale destacar, Dibu acarrea una temporada con un amplio trajín, ya que disputó 47 partidos con 15 vallas invictas en el Aston Villa, que llegó a las semifinales de la Conference League y logró la clasificación a la próxima Champions después de trepar al cuarto lugar de la Premier League. Frente a la posibilidad de jugar la Liga de Campeones, se refirió a su futuro en el cuadro de Birmingham: “Es difícil pensar más adelante. Terminamos de fiesta porque para el club es inmenso, es como ganar un título (el pasaje a la Liga de Campeones). Todos nos dijeron que no íbamos a entrar, era muy difícil. Lo logramos con un plantel corto, solo me queda disfrutar. Nunca tuve el deseo de jugar una Champions, mi sueño era jugar en la Selección. Mi objetivo era ser el 1 de la selección argentina”.

Justamente, uno de los partidos que disputó en la Conference fue en los cuartos de final ante el Lille, cuando el público galo lo reprobó en todo el encuentro. “Me insultaron durante todo el partido. Nunca me insultaron tanto en mi vida, me tiraban de todo, pero yo en los 120 minutos fui un señor, nunca hice gestos”, manifestó Emiliano Martínez sobre el clima que se vivía en el estadio Pierre-Mauroy.

Más adelante, narró el curioso momento en el que le mostraron la segunda amarilla en medio de la tanda de penales, pero no fue expulsado porque la primera amonestación ocurrió en el tiempo regular, y el reglamento lo separa de lo que sucede en los tiros desde los doce pasos: “En la tanda de penales, atajé el primero y obviamente silencié a la hinchada, que estuvo 120 minutos insultando. Me tiraron más encendedores y monedas. Después, un jugador tiró la pelota a la tribuna, le pedí a un alcanzapelotas si me daba una pelota, el árbitro me amonestó y dije: ‘Me echó‘. Nadie sabía esa regla en el mundo del fútbol”.

Por otro lado, analizó su actualidad antes del debut del 20 de junio contra Canadá por el Grupo A, también compartido por Chile y Perú: “Me siento mucho más completo que mi primer Copa América, y mucho más completo que después del Mundial. Mi mejor momento está por venir y me quiero preparar estos 15 días como nunca me preparé en mi vida”.

“Hace dos días, vi que debute hace tres años, y parece que estoy acá hace 10 años. Se siente como un Mini Mundial, son 40 días de concentración, muchos viajes, mucho calor, será un gran desafío. Era mi sueño estar acá, me cambió toda mi carrera, fueron mis mejores años de carrera”, contó.

Además, fue consultado por las declaraciones de Lionel Scaloni, quien anticipó su continuidad después de la Copa América tras prender las alarmas de una posible salida anticipada en noviembre luego de vencer a Brasil por Eliminatorias: “Fue un shock para todos cuando dijo eso, pero sin él no tenemos conductor de equipo. No funciona la Scaloneta sin él. Es nuestro jefe y líder. Con él nos sentimos mucho más seguros. Nos cuida un montón, pero no nos regala nada”.

Noticia en desarrollo...