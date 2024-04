Por qué a Dibu Martínez le sacaron una segunda amarilla y no lo expulsaron en el triunfo por penales del Aston Villa: la regla poco conocida que lo salvó

* El penal decisivo tapado por Dibu Martínez

Dibu Martínez lo hizo de nuevo. Contra un equipo francés (en este caso el Lille), como en la final del Mundial que la selección argentina les ganó a los galos, el arquero tapó dos remates en la definición por penales al Aston Villa a las semifinales de la Conference League. El ídolo albiceleste, que fue hostigado a lo largo del encuentro con silbidos y carteles por el público local, contuvo los remates de Nabil Bentaleb y Benjamin André, no sin antes desplegar su habitual show en la tanda desde los 12 pasos.

Es que el golero surgido de Independiente, de 31 años, intentó desconcentrar a Bentaleb en el primer disparo que tapó (lo logró, tocando la pelota con la excusa de probar si estaba bien inflada) y a partir de sus juegos verbales. Es más: tras rechazar el tiro arrojándose abajo y a su izquierda, se llevó un índice a la boca para acallar los murmullos del público. Fue ahí que el árbitro Ivan Kruzliak lo advirtió, pero poco efecto tuvieron sus gestos para el arquero ex Arsenal.

Es que en el momento del primer lance para los británicos, el juez se dirigió hacia Dibu, que estaba en un costado, y directamente le mostró tarjeta amarilla, y los fanáticos del futbolista y de los Villanos entraron en pánico. Es que el guardameta había sido amonestado a los 39 minutos del primer tiempo, pero no resultó expulsado y terminó convirtiéndose en héroe.

* El primer penal tapado por Dibu y su gesto a las tribunas

Ahora bien, ¿fue un error de Kruzliak el no exhibirle la roja? No. En la regla N° 10 del reglamento del juego 2023/2024 publicado por la International Board (IFAB, según su sigla), remarca: “Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”. El inciso poco conocido, por caso, también se puede encontrar en el reglamento de la Conmebol para los campeonatos bajo su órbita, como la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Después del aviso del árbitro, el marplatense bajó un poco la exposición en la previa de las ejecuciones, ahí sí, con riesgo real de expulsión por doble acrílico amarillo. Eso no le retaceó talento para repeler el tiro de André y celebrar con un bailecito provocador, como tiene acostumbrados a los aficionados.

La regla, en el sitio de la International Board

Dibu también fue vital durante el desarrollo del partido, por ejemplo, con una doble atajada fenomenal en la derrota 2-1, que igualó la serie tras la victoria del conjunto de Birmingham en condición de local. Y a 16 meses de la final del Mundial que Argentina le ganó en Qatar a Francia, volvió a brillar con sus métodos, que irritaron a los locales, algo que se puede notar en las declaraciones de Olivier Létang, presidente del Lille.

“Es cruel la eliminación, pero siento mucho orgullo por el equipo. No quiero hablar de Martínez, de un jugador que no es muy profesional en su comportamiento. No conocíamos la regla de que los contadores de tarjetas se ponen a cero durante la tanda de penaltis”, confesó el directivo sobre la regla que salvó a Dibu... Y lo convirtió en verdugo de los galos otra vez.

* Lo mejor de una serie vibrante por la Conference League