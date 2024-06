Diego Schwartzman le propuso casamiento a su novia en un lugar muy especial: el romántico posteo que le dedicó

Peque Schwartzman y Eugenia De Martino (Instagram)

Diego Schwartzman cambió las lágrimas de tristeza por su adiós a Roland Garros días atrás, por las de una profunda emoción junto a su novia. Es que Peque decidió dar un gran paso en su vida y le propuso matrimonio a su pareja, la modelo Eugenia De Martino en un lugar muy especial: frente a la Torre Eiffel.

El ex tenista de 26 años compartió una romántica publicación que rápidamente se volvió viral. “Jijiji, cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, fue el mensaje que Peque compartió en su cuenta de Instagram.

La romántica publicación de Peque Schwartzman (Instagram)

Por supuesto, el posteo, que contiene una foto en la que se ve a la pareja mostrando los anillos y besándose con la mítica Torre francesa de fondo, se llevó decenas de miles de “likes” y cientos de comentarios con felicitaciones y buenas vibras, de parte de los más de 720 mil seguidores que tiene Diego Schwartzman en dicha red social.

“24/04/2024, un día que no me lo olvido más. Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”, devolvió el mensaje la modelo de 26 años, confirmando la fecha exacta de cuando el deportista le pidió la mano. Ambos formaron pareja hace cinco años la modelo también tiene mucha repercusión en las redes sociales, donde reúne casi 150 mil “followers”. Ella también compartió varias postales que fueron muy compartidas.

La respuesta de Eugenia De Martino tras la propuesta de casamiento de Peque Schwartzman (Instagram)

Según contó el propio Schwartzman, se conocieron por intermedio del empresario y diseñador Ricky Sarkany, que fue quien los invitó al lanzamiento de una nueva temporada de su marca. Luego de un tiempo, volvieron a encontrarse en 2019 gracias a una amiga en común y al poco tiempo ya formalizaron la relación.

“Gracias por ser el mejor compañero de vida. Por hacer de todos los días los mejores. Mi demonio preferido, te elijo y te volvería a elegir millones de veces más. Este es el primero de los miles y mejores que nos quedan”, expresó De Martino cuando la pareja cumplió su primer aniversario juntos.

Peque Schwartzman y su novia Eugenia De Martino, quien muestra el anillo de compromiso (Instagram)

Y justamente en Francia fue donde Diego Schwartzman tuvo su “último baile”. Ocurrió el pasado 22 de mayo en Roland Garros, donde se despidió entre lágrimas ante la ovación del público. Luego de caer en la segunda ronda de la qualy ante el francés Quentin Halys, Peque se emocionó en su discurso final con el que anunció su retiro de la práctica profesional del tenis el próximo año.

Tras batallar por más de tres horas en el duelo de segunda ronda de la etapa de clasificación, el Peque le dejó un mensaje al público presente y no pudo contener su emoción: “Este último partido muestra cómo jugué toda mi última carrera, en especial en Roland Garros. Aún enfrentando a un local me sentí como en casa. Siendo honesto, me siento bárbaro. Hice lo que sé hacer, que es pelear mucho para ganar el partido, pero él (por Halys) mereció ganar. Felicitaciones a todo el público francés”.

El tenista argentino, que se retirará del tenis en 2025, se despidió del Grand Slam parisino en la qualy tras caer ante Quentin Halys

Antes de la gran ovación del público, que lo animó con un “Diego, Diego”, Schwartzman recordó sus grandes actuaciones en suelo parisino, donde alcanzó las semifinales en 2020, cuando cayó ante Rafael Nadal. “Tengo muchas batallas aquí y nunca las olvidaré. Aún perdiendo, como dijo Dominic (Thiem, quien también jugó su último partido en RG), jugar en el Lenglen lleno es muy emocionante. Gracias a todos, no lo olvidaré jamás”, cerró el tenista de 31 años que le pondrá punto final a su carrera en el ATP de Buenos Aires en 2025.

El registro del jugador formado en Náutico Hacoaj en Roland Garros incluye, además de aquella semi ante Nadal, 10 presentaciones en el Grand Slam, en las cuales jugó 33 partidos y tuvo un récord de 23 victorias y 10 derrotas.

* Peque Schwartzman quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy de Roland Garros.

Este domingo, Peque Schwartzman fue invitado al programa de Juana Viale, por El Trece, y se refirió a su retiro del tenis profesional. “Estoy en una interfaz, tratando de adaptarme a una decisión que tomé, que es el año que viene dejar de jugar, en febrero, en el torneo de Buenos Aires. La cabeza no da más... Sentí que llegué a una línea y de ahí no puedo pasarla, el tanque se vació y no sé de dónde sacar”.

“En estos seis meses que sigo jugando pero mucho menos, me voy a tratar de ocupar de entender qué es lo que quiero hacer el día de mañana. El deporte en general me encanta y el poder estar metido en el marketing comercial, publicitario del deporte, me gusta mucho”, reveló el deportista.