Djokovic caminó por la cornisa en Roland Garros, pero ganó un maratónico partido que finalizó a las 3 de la mañana y quedó en la historia

Caminó por la cornisa, pero no cayó. Reaccionó a tiempo. Novak Djokovic jugó un partido para la historia en Roland Garros y sacó el boleto a octavos de final del torneo donde enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, quien previamente se impuso sobre el norteamericano Tommy Paul.

A los 37 años, el serbio tuvo una sesión maratónica en la Philippe-Chatrier contra el joven Lorenzo Musetti en un partido que terminó apenas pasadas las 3 de la mañana de Francia (3:07) y se convirtió en el que más tarde finalizó en este certamen en toda la historia. Luego de cuatro horas y media de acción en cancha, el actual número 1 del mundo y campeón defensor celebró un 7-5, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-0 para evitar lo que hubiese significado un hito en sus últimos años dentro de un Grand Slam.

Hay que tener en cuenta que desde que cayó el 19 de enero del 2017 sorpresivamente contra el uzbeko Denis Istomin en segunda fase del Australian Open, el serbio tuvo como peores actuaciones en los cuatro torneos más importantes del circuito tres octavos de final repartidos entre el Australian Open 2018 (lo venció el coreano Hyeon Chung), el US Open 2019 (abandonó por lesión contra Stan Wawrinka) y el US Open 2020 (fue descalificado ante Pablo Carreño Busta tras pegarle un pelotazo a un ball boy). En contrapartida, fue campeón cuatro veces en Wimbledon, otras cuatro en Australia Open, dos en el US Open y dos en Roland Garros, además de finalista en otras tres oportunidades y semifinalista en dos ocasiones.

Nole, que llegó a Francia sin haber sido finalista en ningún torneo tras caer en tres semifinales a lo largo del 2024, había dado un primer paso sólido contra el wild card local Pierre-Hugues Herbert (6-4, 7-6 y 6-4) y luego también barrió al español Roberto Carabllés Baena en tres sets (6-4, 6-1 y 6-2).

Musetti llegó a este duelo con una victoria en su historial sobre Djokovic tras eliminarlo en tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo del año pasado, aunque había perdido los otro cuatro enfrentamientos previos contra el serbio. El italiano de 22 años, 30 del mundo, ganó dos títulos en su carrera (ambos en 2022) y tuvo su mejor nivel en un Grand Slam con el octavos de final que firmó el año pasado en Roland Garros (lo eliminó Carlos Alcaraz) y con esa misma instancia de la versión 2021 cuando abandonó por problemas físicos contra un tal Djokovic.

El jugador italiano tuvo un alto rendimiento más allá de que se desinfló sobre el final. El quiebre psicológico llegó con el ajustado quiebre que firmó Nole en el cuarto set para ponerse 3-2 arriba y luego darle otro cachetazo con un nuevo quiebre que lo ubicó 5-2. Ya para entonces no quedaba gasolina en la mente de Musetti, a pesar de realizar uno de los puntos de partido en ese cuarto set. ¿El último? Un contundente 6-0 en media hora.

“Ha sido un partido increíble. Quiero agradecer a todo el mundo que se mantuvo despierto. Lo disfrutaron todos. Nosotros lo disfrutamos algunas veces, y otras no porque Musetti jugó un partido increíble en el segundo y tercer set. No encontré muchas soluciones, pero el apoyo del público me hicieron levantar un par de juegos. El quinto set fue fantástico sin perder un game. Hicimos historia hoy, Musetti también merece reconocimiento”, señaló en ESPN tras firmar el triunfo número 369 en Grand Slam de su carrera.

Cuando le plantearon que debía pensar ya en Cerúndolo, a quien enfrentaría el lunes, bromeó con que en las próximas horas “va a estar durmiendo” por el horario en el que finalizó su juego durante la madrugada del domingo 2 de junio y opinó sobre el argentino: “Muchos respetos por él. Es un gran jugador, un gran tipo, muy consistente. Es argentino, sabe jugar muy bien. Tengo que recuperarme primero que nada porque voy a tener que correr mucho contra él”.

