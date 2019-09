Una lesión en el hombro izquierdo obligó al serbio Novak Djokovic a abandonar esta madrugada en el US Open, donde defendía el título, pero aclaró que espera seguir jugando en lo que queda de temporada y defender su posición en el ranking. "Me retiré, es hombro izquierdo, no tengo más nada que decir", dijo el número uno del mundo, negado desde el inicio a hablar de la magnitud de la lesión. "No quiero hablar de mis lesiones, dije que eso quedó en el pasado y a eso me apego", insistió.