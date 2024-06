La intimidad de Franco Colapinto: cómo trabajó para conseguir más sponsors, su futuro y la verdad sobre su chance en la Fórmula 1

Franco Colapinto celebrando en el podio de Imola, donde logró su primer triunfo en la Fórmula 2 (Dutch Photo Agency)

Franco Colapinto demuestra su talento arriba del auto y eso le permite ser protagonista en la Fórmula 2. Es el primer debutante en ganar este año en la categoría antesala a la Fórmula 1 (el pasado 18 de mayo en Imola gracias a una maniobra quirúrgica). Pero abajo del coche el joven piloto de Pilar forjó en los últimos meses una faceta desconocida, que es la de ser el vendedor de su propio sueño. Esto ayudó a conseguir más sponsors y, por ejemplo, en mayo se sumaron seis, todos argentinos.

El máximo anhelo del piloto que el pasado lunes cumplió 21 años es llegar a la F1, pero va cumpliendo otro en su camino que es tener sponsors de su país y cuyas gestiones llegaron por su propia participación a la hora de ofrecer qué es lo tiene para dar. Contar con más patrocinantes en su Dallara del equipo MP Motorsport es un impulso muy fuerte, ya que le permite estar lo más cerca de su país cuando físicamente no puede hacerlo. Al no haber carrera en la Argentina, esa es una manera de lograrlo. Le da mucha felicidad que los patrocinantes lo acompañen en las carreras como pasó en Mónaco. Eso le calma esa rabia de no poder estar en casa.

Si algo le faltaba a Franco era venderse a sí mismo y poder convencer a potenciales empresarios para que lo apoyen. Hubo un antes y un después en esta historia e Infobae pudo conocer los detalles. Se trata de su presencia en el Foro Llao Llao del 20 y 21 de abril pasado. Fue invitado por uno de sus principales patrocinantes, Globant, cuyo fundador y CEO, Martín Migoya, sigue de cerca la campaña de Colapinto y se muestra muy comprometido en su campaña.

La empresa de desarrollo tecnológico que firmó un acuerdo con la Fórmula 1 para brindar sus servicios, quiso que Franco conociera a un grupo de empresarios. La gente se le acercó porque les causó curiosidad la vida de un joven de 20 años en Europa y se ganó a todo el mundo. Ahí surgió ese deseo de ayudar.

Espectacular imagen con las dos ruedas derechas del Dallara de Fórmula 2 en el aire (Dutch Photo Agency)

Desde que es representado por Bullet Sport Management en 2019, sus managers María Catarineu y Jaime Campbell-Walter, se ocuparon de conseguirles sponsors europeos con los que pudo correr y recién en 2023 en su segunda temporada en la Fórmula 3 logró tener el apoyo de empresas argentinas. Las primeras fueron del Estado, con YPF y el Instituto de Promoción Turística (Inprotur), por medio de “Visit Argentina”.

Pero en los últimos tiempos Franco decidió también ponerse el hombro el trabajo de ser él mismo el que “vendiera” su trabajo para poder sumar patrocinantes. Por eso no dudó un segundo en ir al foro Llao Llao y poder tener contacto en primera persona con potenciales sponsors.

Su frescura, impronta, espontaneidad y buena presencia le sirvieron para romper el hielo. Es así siempre y su forma de hablar en cualquier circuito del mundo lo lleva a exportar la argentinidad a diversas latitudes. En el Llao Llao fue un imán para los presentes y sus últimos sponsors surgieron de forma directa e indirecta de las gestiones hechas por Franco. No llegó a hablar con el Presidente Javier Milei, pero escuchó la charla del primer mandatario.

Mientras tanto, el propio bonaerense se ocupó de presentarse ante los empresarios presentes y, si bien algunos sabían quién era, él les contó los detalles de su campaña que tiene como punto cúlmine correr en la F1. Si llega a cumplirse ese objetivo aquella jornada en el Llao Llao merecerá un capítulo aparte.

Algunos de los nuevos sponsors vienen del evento de Llao Llao o indirectamente relacionados con ese evento. Por ejemplo, el hijo de uno de los patrocinadores también es muy fanático de Franco y le pidió a su padre que lo apoyara y gracias a ese idilio se cerró ese respaldo.

Una vez que Franco abordó a los empresarios en ese primer contacto (un approach) quienes siguieron las negociaciones fueron sus managers fueron quienes continuaron con las gestiones. Por eso en mayo se cerraron seis nuevos sponsors: Bigbox, Flybondi, Celulosa Argentina, GMS Securities, Green Armor y Quilmes.

El caso de la famosa cervecera sirve para ilustrar el perfil de Colapinto y al target al que se punta. La empresa busca promocionar su bebida sin alcohol y lo hace con un deportista joven que tiene una gran llegada en las redes sociales con 76 mil seguidores en X (ex Twitter) y 404 mil en Instagram.

A su ola se subió a fines del año pasado Bizarrap, el productor y DJ argentino que brilla en el mundo, quien también le brinda un apoyo económico y aparece en el casco del corredor. Sus interacciones suelen hacer arder las redes sociales. Esto también es captado por los sponsors.

Colapinto y el Himno Nacional Argentino en el podio de Imola

Franco se convirtió en un ejemplo de emprendedor magnífico. Gracias a su comunicación se están decidiendo poco a poco a apostar. Colapinto suele ser un fenómeno viral y por su triunfo en Imola fue tendencia dos veces ese día en X. Las transmisiones en vivo y en directo de toda la actividad de la Fórmula 2 y el primer plano que suele recibir el coche de Franco en la grilla de partida o antes de salir de boxes, también lo ayudaron a convertirse en una buena unidad de negocios.

En Europa son sus managers quienes se encargan de conseguir los patrocinantes y en la Argentina hay un grupo de trabajo que entre otros componen la Comisión Deportiva Automovilismo (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA). La entidad madre sirve como nexo en algunas ocasiones entre las empresas locales y los representantes del piloto.

Es un grupo de gente que está apoyando un emprendimiento en Argentina. Además, este medio también pudo saber que en los últimos tiempos apareció una persona que tomó un rol clave en la Argentina y que su grupo de trabajo lo llama “El Ángel de la Guarda”, que por el momento pidió reserva de su nombre, pero que les está ayudando mucho para que el Dallara azul del pilarense siga sumando patrocinantes entre los que figuraría un banco electrónico y otra compañía de productos alimenticios. Se buscan empresas con potencial a largo plazo en función de poder llegar a la F1.

En circuito callejero de Montecarlo lució sus nuevos patrocinantes (Dutch Photo Agency)

Su futuro

Recién van cinco fechas de la temporada de la Fórmula 2 y restan nueve eventos y 18 carreras. Falta mucho y por eso el entorno de Colapinto es mesurado, pero tiene claro el panorama. Todo dependerá de los resultados y eso dará más certezas. Si Franco termina entre los tres primeros de la F2, no tendría sentido repetir y eso ameritaría el salto a la F1. Si queda sexto –por ejemplo- sería sensato hacer otra temporada.

Es pronto porque faltan muchas carreras y hay que esperar los resultados para tener certezas pensando en 2025. Mientras tanto el equipo de trabajo de Franco prepara un plan con sus actuales sponsors y todos los que se puedan unir con el objetivo de que puedan estar listos para lo que venga, sea otra temporada en F2 o F1. Franco no tiene prisa, él no está pensando hoy “voy a estar en 2025 en la F1″. En el día a día ese tema no está en su cabeza y sabe que para poder lograrlo deberá conseguir más buenos resultados en la F2.

Lo positivo es que a diferencia de otras temporadas están mejor parados en lo económico y en el caso de tener que hacer otro año en F2 no se tomaría como algo malo. Confían en que afrontarán el año que viene con lo que se les proponga porque para llegar a la F1 es necesario un empuje económico, pero afirman que eventualmente van a estar listos para dar el salto.

Franco integra la academia de pilotos de Williams y los popes de la escudería inglesa están conformes con su labor. Para 2025 renovó el contrató con Alex Albon en F1, pero el que no seguiría es Logan Sargeant, debido a que no cumplió con las expectativas. En la previa de la actividad de Imola el jefe del equipo James Wolves aseguró que estaban hablando con otros pilotos y uno de ellos es Colapinto.

En acción con el piso mojado en Mónaco (Dutch Photo Agency)

Infobae puede confirmar que hubo una conversación con Colapinto, pero todo quedará supeditado por los resultados. Se trata de una lista en la que Franco está, pero él puede estar más arriba o abajo según los resultados y un top tres al final de la temporada podría encaminar la chance de que pueda pegar el gran salto. Cabe recordar que Franco ya probó un auto de F1 el 28 de noviembre de 2023 en Abu Dhabi y sorprendió al ambiente al ubicarse décimo en su tanda. También completó el kilometraje para tener la Superlicencia.

Todo es prematuro, aunque en la mesa chica de Williams todos estuvieron encantados con Franco tras su triunfo en Imola, pero no por esa u otra victoria van a tomar una decisión. El camino es largo y dependerá de dónde se ubique al final de la temporada. Se suma la competencia interna con su compañero en la academia del team de Grove, el inglés Zak O’Sullivan, quien ganó en Mónaco y por ahora está arriba del argentino en el campeonato.

Mientras tanto, el objetivo a corto y mediano plazo es poder conseguir el presupuesto necesario para poder hacer pruebas adicionales (cada jornada de pruebas privadas oscila unos 56 mil dólares) que le permitan seguir hermanándose con el Dallara del MP Motorsport, que en carrera se mostró súper competitivo. Aunque fue una pena el error de su equipo en la segunda carrera en Mónaco, donde le pusieron gomas blandas usadas y le hicieron perder rendimiento, lo que le impidió poder sumar puntos por cuarta carrera consecutiva.

Colapinto con Martín Migoya, el CEO de Globant, uno de sus principales sponsors y que está muy comprometido en la campaña del piloto pilarense (@migoya)

Colapinto marcha octavo en el campeonato de la F2 con 38 puntos. El líder es Paul Aron (también debutante en la temporada) con 80 unidades y corre con uno de los equipos más fuertes, Hitech. Franco logró una victoria, un cuarto puesto en Australia, y completó el top cinco en la segunda carrera de Imola y en la primera de Mónaco. Se cumplió un tercio de la temporada y aún quedan en disputa 333 puntos.

Cabe destacar que Franco ganó al menos una carrera en todas las categorías de monopostos en cada temporada completa que disputó: F4 Española (12), Toyota Racing Series (1), Fórmula Renault Europea (2), Fórmula Regional Europea (2), Fórmula 3 (4) y Fórmula 2 (1).

Mientras se toma unos días de descanso en Mallorca, Franco Colapinto volverá a la acción en la próxima fecha de la Fórmula 2 que será el 22 y 23 junio en el marco del Gran Premio de España de Fórmula 1, en un escenario que conoce muy bien como el de Cataluña, en Montmeló. Allí es posible que se estrenen más patrocinantes. Sin dudas, el argentino es un piloto que trabaja arriba y abajo del auto para hacer realidad el gran sueño de correr en la Fórmula 1.