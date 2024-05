Cuánto dinero llevan acumulado River Plate, Boca Juniors y el resto de los equipos argentinos por la Copa Libertadores y Sudamericana

El dinero que recaudó cada equipo argentino en lo que va de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

A falta de lo que suceda con Gremio e Inter de Porto Alegre, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana concluyeron y varios equipos ya conocen su futuro en el plano internacional.

Además de quedar en la historia, ser reconocidos a nivel mundial y clasificar a otras competencias, los equipos que disputan estos torneos tienen como incentivo extra los importantes premios en efectivo que reparten.

Como suele suceder en el último tiempo, para esta temporada los pagos se incrementaron. Por ejemplo, se produjo un aumento del premio al mérito deportivo por partido ganado de un 10 por ciento en la Libertadores y de un 15 por ciento en la Sudamericana.

“La final de la Conmebol Libertadores de este año va a tener para el campeón un premio de 23 millones de dólares, independientemente de todo lo que vaya acumulando en la competición”, advirtió el presidente Alejandro Domínguez durante el sorteo de esta edición. De esta manera, el ganador será el mejor pagado del mundo al recibir unos 23 millones de dólares.

Vale recordar que River Plate, Talleres de Córdoba y San Lorenzo avanzaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Rosario Central finalizó tercero y disputará los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Estudiantes quedó eliminado en la fase de grupos y Godoy Cruz quedó fuera de competencia en la Fase 2.

En la Copa Sudamericana, en cambio, Racing, Lanús y Belgrano de Córdoba se encuentran en octavos de final y Boca Juniors afrontará los 16avos de final. Defensa y Justicia y Argentinos Juniors quedaron eliminados.

¿Cuánto dinero llevan recaudado los equipos argentinos en la Copa Libertadores?

RIVER PLATE: US$ 3.900.000

El Millonario finalmente avanzó a la siguiente fase como el mejor primero de la competencia, por lo que definirá todas sus series en el Estadio Monumental. Hasta el momento, los dirigidos por Martín Demichelis se adjudicaron con 1.000.0000 dólares por disputar la fase de grupos más 1.650.000 dólares en concepto de “Mérito Deportivo” al triunfar en cinco de sus seis partidos (330 mil dólares por partido ganado). Además, recibirá 1.250.000 por disputar los octavos de final.

TALLERES DE CÓRDOBA: US$ 3.570.000

Los cordobeses cayeron al segundo lugar del Grupo B al perder su último partido ante San Pablo en Brasil. No obstante, lograron cuatro victorias, lo que les permitió adjudicarse una importante suma de dinero.

SAN LORENZO: US$ 2.910.000

El Ciclón logró su objetivo en la última fecha gracias a la igualdad contra Palmeiras en el Allianz Parque. Los dirigidos por el Pipi Romagnoli se quedaron con un extra gracias a sus dos triunfos en la fase de grupos.

ROSARIO CENTRAL: US$ 2.160.000

Aunque no pudo lograr su meta de pasar de ronda, el Canalla obtuvo como premio consuelo un boleto a la Copa Sudamericana al finalizar en el tercer lugar del Grupo G, donde cosechó dos triunfos. Le darán 500 mil dólares por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

ESTUDIANTES DE LA PLATA: US$ 1.330.000

El campeón de la Copa de la Liga y la Copa Argentina no tuvo un buen desempeño en la competencia al quedar eliminado producto de concluir en el último lugar del Grupo C. Sin embargo, aún mantiene una esperanza de pasar a los 16avos de la Copa Sudamericana. Debe esperar que Gremio no venza a Huachipato y luego derrotar a los brasileños en condición de visitante.

GODOY CRUZ: US$ 500.000

El Tomba fue eliminado al inicio del certamen, al caer en la fase previa en su mano a mano contra Colo Colo de Chile.

¿Cuánto dinero llevan recaudado los equipos argentinos en la Copa Sudamericana?

RACING: US$ 1.475.000

La Academia avanzó como el mejor primero de la competencia. Los dirigidos por Gustavo Costas se adjudicaron con 300 mil dólares por disputar la fase de grupos más 575 mil dólares en concepto de Mérito Deportivo al triunfar en cinco de sus seis partidos (115 mil dólares por partido ganado). Además recibirá 600 mil por disputar los octavos de final.

LANÚS: US$ 1.360.000

El Granate, aunque cayó en su último partido, se quedó con el primer puesto del Grupo G y selló su boleto a los octavos de final. Los dirigidos por Ricardo Zielinski cosecharon cuatro triunfos.

BELGRANO DE CÓRDOBA: US$ 1.245.000

El Pirata, pase lo que pase con Inter de Porto Alegre (adeuda dos compromisos), finalizó en el primer lugar del Grupo C, donde cosechó tres triunfos. Aguarda por conocer a su contrincante en octavos de final.

BOCA JUNIORS: US$ 1.145.000

El Xeneize, pese a la goleada ante nacional Potosí en la última jornada, finalizó en el segundo lugar del Grupo D (cosechó tres triunfos), por lo que deberá disputar los 16avos de final contra algún tercero de la Copa Libertadores.

ARGENTINOS JUNIORS: US$ 645.000

El Bicho también se despidió del certamen al culminar en el tercer peldaño del Grupo F, con tres triunfos.

DEFENSA Y JUSTICIA: US$ 415.000

El Halcón quedó fuera de la competencia al culminar en el tercer lugar del Grupo A, donde solamente cosechó un triunfo.

