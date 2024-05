Explosivas declaraciones de Edinson Cavani contra el VAR tras los goles anulados a Boca ante Talleres: “Está dañando el fútbol”

Edinson Cavani apuntó contra el VAR

Una situación curiosa se dio en el empate 0-0 entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Liga Profesional. El cuerpo arbitral encabezado por Hernán Mastrángelo anuló tres goles a instancias del VAR en el primer tiempo. Dos fueron anotados por Equi Fernández y Edinson Cavani; y el restante lo firmó Ramón Sosa para la visita.

La primera situación a revisar se dio a los 12 minutos, cuando Lautaro Blanco sacó un centro desde el sector izquierdo y Ezequiel Fernández bajó el balón de cabeza para un potente remate de Miguel Merentiel. El arquero Guido Herrera dio rebote y Equi empujó la pelota al fondo del arco. El festejo del jugador de Boca fue cortado al instante cuando el asistente Miguel Savorani levantó su bandera sancionando la posición adelantada, definición que avaló la Asistencia Arbitral por Video.

La segunda situación polémica llegó a los 23 minutos y otra vez sucedió en el área visitante. Cristian Medina envió un pase preciso a la posición de Equi Fernández, quien asistió a Cavani. El Matador solo tuvo que empujar la pelota para el 1-0, pero otra vez el grito de gol quedó trunco. Mastrángelo debió esperar a que Pablo Dóvalo, el árbitro encargado del VAR, trazara las líneas y determinó que el uruguayo se hallaba levemente delante de la línea de la pelota, en una acción muy fina.

El experimentado delantero, de 37 años, dio a conocer su postura en una entrevista con El Canal de Boca. Y se mostró en contra de la implementación del VAR. “No es ahora por el gol anulado; no soy partidario del VAR desde hace mucho tiempo, para mí el fútbol es eso. El fútbol se tiene que vivir de esa manera, nosotros nos equivocamos en la cancha con un gesto, con una actitud, y hay que dejar que los árbitros tengan ese margen de que son seres humanos, se pueden equivocar y acertar como toda la vida lo hicieron”, subrayó.

* El grito anulado a Cavani, tras cesión de Equi Fernández

“Prefiero que le erren dentro de la cancha en una jugada rápida, a que por ahí desde una computadora alguien tome una decisión cuando no está en el lugar. No tenemos las herramientas de tecnología para tomar ciertas medidas. Vos no me podés poner en la TV una imagen con una línea trazada en diagonal, en la que la línea me pasa por abajo de la rodilla y me sale por la espalda. Son esas cosas que no dejan nada y hacen que el fútbol pierda la esencia, eso que despierta pasión. Y empiezan a jugar con los cuadros; un cuadro antes, otro después, las líneas están trazadas en una situación que no te da certeza. Si donde estás, tenés un cuadro que realmente te marca que la rodilla está adelante, mostralo, publicalo. Porque las que se han visto son imágenes que no han sido claras. Le están quitando lo que realmente es el fútbol, lo han hecho aburrido”, continuó, encendido.

Y concluyó volviendo a pedir devolverle el poder de decisión al juez principal. “Si vos dentro de un partido lo vas a interpretar de tu manera, a tu forma, dejá que el árbitro se equivoque o acierte como piensa que es justo y punto. En vez de traer una solución, han traido una herramienta que no la hemos sabido usar o que no la estamos usando como la tenemos que usar. Y está dañando el fútbol”, cerró Edi, que este miércoles buscará dar vuelta la página en el choque del Xeneize ante Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana.

* El tanto de Equi Fernández, que tampoco fue convalidado