El nuevo video de Mateo Messi que causó furor: la espectacular jugada contra el hijo de Luis Suárez que incluyó dos caños

Mateo Messi demostró grandes habilidades con el balón

Lionel Messi volvió a decir presente en el once de Gerardo Tata Martino durante el último partido entre el Inter Miami y el DC United. Su regreso dejó varias perlitas, entre ellas una que no pasó desapercibida para los aficionados que acudieron al estadio para verlo. Si bien él no fue el protagonista material de la acción, se puede decir que La Pulga tuvo mucho que ver en ello, ya que fue su hijo Mateo, el que se ganó la ovación de todos los presentes en el recinto.

En plena antesala del partido en el Chase Stadium, Mateo Messi, el hijo del medio del astro argentino (por detrás de Thiago y delante de Ciro), se convirtió en el centro de atención al protagonizar un golazo que dejó huella en los espectadores. Todo comenzó cuando Mateo salió al campo acompañado de Benjamín Suárez, hijo del delantero uruguayo Luis Suárez y amigo cercano de la familia Messi. Benjamín, que también forma parte de las divisiones inferiores del equipo rosa, inició una jugada controlando la pelota e intentó encarar a Mateo con un caño incluído.

La habilidad del pequeño Messi en el campo no tardó en hacerse evidente; con destreza y rapidez, logró quitarle la pelota a Benjamín, quien a pesar de ser mayor y más robusto, no pudo evitar que se la sacara. Lo que siguió fue una muestra de habilidad que evocó recuerdos de su padre en sus mejores tiempos. Mateo encaró a Benjamín con un caño, se desplazó hacia la izquierda y, cuando su amigo se lanzó en un intento por bloquearlo, Mateo volvió a tirar un segundo caño espectacular con el borde externo del pie derecho.

En un último y desesperado intento por detenerlo, Benjamín, desde el suelo, extendió el brazo para trabar a Mateo, provocando su caída. Sin embargo, como en varias ocasiones se pudo ver en Lionel Messi, Mateo se levantó de inmediato, recuperó el dominio del balón, lo acomodó y, con un disparo preciso, envió el balón al segundo palo, convirtiendo un golazo que arrancó aplausos y exclamaciones de los espectadores.

Mateo Messi forma parte de las divisiones inferiores del Inter Miami

Las imágenes de este momento no tardaron en inundar las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones de aficionados de todo el mundo. “Qué locura. Le cometieron una falta, pero aun así se puso de pie inmediatamente, al igual que su padre”, subrayó un fanático en un comentario. Otro usuario añadió: “Se mueve como él, eso es seguro”, mientras que un tercero afirmó con entusiasmo: “Las posturas, el movimiento corporal. Todo me recuerda a Leo”.

La presencia de Lionel Messi en el Inter Miami no solo ha transformado al equipo en términos de rendimiento y expectativas, sino que también ha tenido un impacto significativo en su familia. Desde su llegada al club, Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5), los tres hijos de Messi, han mostrado un interés renovado y entusiasta en el fútbol. Tanto Thiago como Mateo ya forman parte de las categorías infantiles del Inter Miami, siguiendo una tendencia que comenzó durante la estancia del astro argentino en el PSG, donde también se integraron a las divisiones juveniles del club parisino.

El episodio en el Chase Stadium no solo fue un momento entrañable y entretenido antes del partido principal, sino que también sirvió para recordar al público cuán profunda es la conexión de la familia Messi con el fútbol. Mientras a sus casi 37 años (cumplirá el 24 de junio), el capitán argentino continúa su carrera aportando su experiencia y destreza al Inter Miami, uno de sus hijos sigue mostrando signos de que el legado futbolístico podría seguir vigente en una nueva generación.