Esequiel Barco habló tras la polémica por su festejo de gol ante Central Córdoba: “Quiero pedirle disculpas a la gente de River”

En la previa al partido ante Belgrano, el habilidoso jugador se refirió a los gestos tras su golazo ante Central Córdoba

En la previa al encuentro entre River Plate y Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental por la fecha 2 de la Liga Profesional, Esequiel Barco se refirió a los gestos que le realizó a los hinchas del Millonario tras su gol el fin de semana pasado ante Central Córdoba y les pidió perdón.

“Fue un desahogo más personal, por mí, porque no la venía pasando bien. Quiero aprovechar el momento para pedirle disculpas a la gente de River, que por ahí se sintió atacada. No tengo nada en contra de ellos, estoy muy contento y feliz acá. Ellos me dan apoyo siempre. Les pido disculpas si se sintieron ofendidos, pero no fue contra ellos”, indicó el habilidoso futbolista de 25 años que ingresó como titular ante el Pirata.

El gesto hacia la tribuna que generó controversia se dio en el 3-0 ante el Ferroviario en la primera jornada de la liga cuando el ex Independiente anotó un golazo y fue directamente a gritarlo de cara a la parcialidad local. Con varios de sus compañeros detrás, Barco movió su mano derecha con un claro signo de “sigan hablando” para aquellos que cuestionaron su rendimiento en los últimos meses. Lo que hay que marcar es que el delantero que jugó en el Atlanta United de la MLS antes de su regreso al fútbol argentino dejó de ser uno de los titulares fijos para Martín Demichelis.

Acerca de su relación con el entrenador de River, Barco explicó en declaraciones a TNT Sports: “Estoy muy contento por esta oportunidad que me da Martín y todo el cuerpo técnico de poder arrancar de entrada. Trato de ayudar al equipo, venimos con un a senda ganadora muy linda, así que hay que seguir por ahí”. Y agregó sobre su puesto en la cancha: ”Jugué de enganche o por izquierda, él cree que las dos posiciones las puedo hacer tranquilamente. Trato de cumplir cuando me toca, tratar de ayudar al equipo y hacer lo que él me pide”.

* El golazo de Esequiel Barco y su desahogo ante la gente de River

”La verdad que uno siempre quiere tratar de convertir, tratar de ayudar al equipo, no se venía dando, pero hay que seguir trabajando e insistiendo. El fútbol es así. Hoy, estás bien. Mañana, quizás estás mal, pero hay que seguir insistiendo. Por suerte se pudo dar acá de local, fue muy lindo”, continuó sobre el gol en el debut.

Por último, el jugador se refirió a su reciente paternidad y la salida al campo de juego con su hijo: “Me siento bien. Creí que iba a costar un poco más, pero lo voy llevando bien con mi mujer. Nos dividimos el trabajo, la ayudo muchísimo”.