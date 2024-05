La divertida iniciativa de Edinson Cavani con Christian Sancho en la previa de Boca-Fortaleza: “No se confundan”

Publicidad de Boca en la Copa Sudamericana

Boca Juniors afrontará un duelo clave en su compromiso válido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Fortaleza en La Bombonera. Es que la cima de la zona estará en juego con el fin de acceder a los octavos de final de forma directa, sin necesidad de enfrentar a un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

Desde las 21, el Templo porteño será el escenario del espectáculo que animarán xeneizes y brasileños. Ambos equipos llegan al duelo en condiciones opuestas. Es que el conjunto liderado por Diego Martínez, motivado por la victoria obtenida en Paraguay, necesita conseguir los tres puntos para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. Por su parte, la visita viene de sufrir una dura derrota por 4 -1 en la ciudad de Potosí, a 3.885 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el conjunto brasileño llega al compromiso como puntero del Grupo D y un empate significará un gran resultado.

El partido se transmitirá por Dsports (canales 610 / 1610 HD) y DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming, y contará con los comentarios de Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista deportivo de 89 años que regresará al Alberto J Armando para participar de la transmisión en vivo del choque internacional.

En este contexto, el delantero Edinson Cavani y el modelo Christian Sancho se sumaron a una divertida campaña para promover la transmisión exclusiva que ofrece la señal deportiva con una llamativa puesta en escena que invita a los fanáticos a que no se equivoquen. El goleador uruguayo y el artista protagonizaron un increíble encuentro en el que apelaron a sus semejanzas físicas con humor para recordar que la transmisión oficial será exclusiva de DirecTV. “No te confundas”, es el lema que va acompañado de un video de las figuras que se viralizó en las redes sociales.

No es la primera vez que ambos protagonistas comparten un encuentro. Hace unos días, la leyenda de la Celeste con pasado en el Napoli y PSG le regaló uno de sus vinos al artista. Ambos se conocieron personalmente en el predio de Casa Amarilla, ya que fueron convocados por uno de los sponsors principales del club para grabar otra publicidad. Aparentemente, de ese primer cruce nació una buena relación entre el atacante y el actor que derivó en el regalo posterior. “Una persona me empezó a mirar fijo en la cochera y le dije: Mirá que no soy, eh”, recordó recientemente Christian Sancho en una visita al canal de streaming Luzu TV. Y detalló: “No se los niego, para no sacarle la ilusión. El otro día en la cola de una cochera me dijeron: Mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho. Gracias por haber venido”, relató el rosarino mientras los integrantes del programa Pachu Stream Master se descostillaban de la risa. Una vez más, los intérpretes dejaron en claro que no hay que confundirse. Uno la rompe en las pasarelas y el otro brilla en las áreas.