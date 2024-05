El fichaje “maldito” del Real Madrid que continúa dándole pérdidas después de su retiro

Ancelotti y Hazard, cuando todavía compartían vestuario en el Real Madrid (REUTERS/Russell Cheyne)

El Real Madrid se encuentra a las puertas de un hito histórico: tiene la posibilidad conquistar su decimoquinta UEFA Champions League el próximo 1 de junio. La temporada del equipo blanco estuvo marcada por las figuras de Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rudiger y Toni Kroos. No obstante, un nombre sorprendente se suma a la lista de protagonistas en esta recta final: Eden Hazard.

A pesar de que el belga anunció su retiro de los terrenos de juego hace siete meses, su presencia aún se siente dentro de la estructura de la Casa Blanca, en particular en las finanzas del club. Según reportes del Telegraph en Inglaterra, el Real Madrid deberá efectuar un pago de bonus al Chelsea solo por alcanzar la final por el tan ansiado trofeo de la Champions League.

Esta situación surge a raíz de una cláusula incluida en el acuerdo de transferencia del jugador belga del Chelsea al Real Madrid a mediados de 2019.

El detalle de la transacción revela que, en caso de clasificarse a la final de la máxima competencia continental a nivel clubes, el Real Madrid se comprometía a pagar un bonus de 6 millones de euros al Chelsea. Esta obligación se desprende de un acuerdo que, en total, incluyó casi 40 millones de libras (46 millones de euros) en primas, vinculadas a diversos logros deportivos, incluida la participación en la final del máximo torneo europeo.

El delantero belga, Eden Hazard se retiró del fútbol en octubre del 2023 (Efe)

Eden Hazard aterrizó en la capital española en 2019 por un traspaso valorado en cerca de 115 millones de euros, con altas expectativas que, desafortunadamente, no llegaron a cumplirse. Durante su estancia en la institución, disputó un total de 76 partidos, marcando sólo 7 goles y registrando 9 asistencias, cifras lejanas a las esperadas por la gestión del equipo y la afición, que lo recibió como el nuevo Galáctico.

La relación de Hazard con el Real Madrid cerró un capítulo decepcionante cuando, a los 32 años y tras iniciar la temporada 2023-2024, anunció su retiro. Esta decisión sorprendió al mundo del fútbol, ya que se produjo apenas dos meses después del comienzo de la liga española, marcando el fin de una era para el jugador en el equipo blanco. Por todos estos detalles, en los medios europeos lo definen como “el fichaje maldito”.

Días después de colgar los botines, en febrero de este año, el belga reveló en diálogo con L’Equipe: “No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí”.

El Real Madrid es proclive a este tipo de casos de primas y bonus por alcanzar una final en las transacciones. Sin ir más lejos, en el caso de ganar la decimoquinta deberá pagar 4,5 millones de euros adicionales al Borussia Dortmund por el fichaje de Jude Bellingham como parte de las variables acordadas entre ambos clubes en el traspaso del jugador inglés, según ha informado el diario Bild.

Según la noticia del periódico alemán, por el traspaso cifrado en 103 millones de euros fijos y otros 31 en variables, el Dortmund ya se habría embolsado 5 millones sobre el fijo correspondientes a la bonificación por ganar el título de liga, recientemente conseguido por el Real Madrid.