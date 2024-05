Alarma en Boca Juniors: Anselmino se resintió de la lesión y Kevin Zenón está en duda ante Fortaleza

Aaron Anselmino y Kevin Zenón están con complicaciones físicas en un momento crucial de Boca Juniors

Boca Juniors se entrenó este lunes en el Centro de Entrenamientos en Ezeiza con la mira puesta en el juego ante Fortaleza, por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana. El Xeneize jugará desde las 21 en La Bombonera ante el puntero, con la inmejorable oportunidad de pasar a ser el líder con una victoria.

Por supuesto, para que esto ocurra deberá cambiar y mucho su nivel, ya que los dirigidos por Diego Martínez vienen de lograr un agónico triunfo ante Sportivo Trinidense en Paraguay, gracias al golazo de tiro libre de Edinson Cavani, y de sufrir una derrota en Tucumán ante Atlético en el debut por la Liga Profesional.

Pensando en este trascendental cruce ante Fortaleza, el entrenador recibió la buena noticia de que el delantero uruguayo, quien fue desafectado del partido en Tucumán, practicó sin problemas y será de la partida. Sin embargo, le sumó dos novedades que causaron mucha preocupación.

La primera tiene que ver con la pequeña distensión de Kevin Zenón, que lo marginó a último momento del debut por la Liga Profesional. El ex Unión de Santa Fe, uno de las figuras del Xeneize, no pudo entrenarse con normalidad y está en duda. En tanto, Aaron Anselmino, quien retornó a los entrenamientos luego del desgarro de hace poco más de un mes en su pierna izquierda, no pudo terminar la práctica y quedó descartado.

Pese a la recaída en su lesión del juvenil, la zaga central estará conformada por Cristian Lema (no pudo jugar ante el Decano por suspensión) y Nicolás Figal. A sus lados, no hay dudas, estarán Luis Advíncula y Lautaro Blanco, mientras que en el arco será una fija Chiquito Romero, de quien se confirmó este lunes que aceptó el ofrecimiento de Boca Juniors por renovar por otra temporada a partir de diciembre.

En el mediocampo, retornará Pol Fernández, quien se sumará a Equi Fernández y Cristian Medina. En tanto, con la incógnita de Kevin Zenón, en la delantera estarán los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Este martes, el DT tendrá una nueva práctica para terminar de delinear los once que se jugarán gran parte del futuro en la Copa Sudamericana.

Vale recordar que si Boca Juniors termina primero, avanzará directamente a los octavos de final. En cambio, si queda segundo enfrentará a uno de los terceros provenientes de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, definirá la serie fuera de casa. El último juego de la Sudamericana del Xeneize en su zona será nuevamente como local ante Nacional Potosí de Bolivia.