La figura más codiciada de la Fórmula 1 que dejará Red Bull podría convertirse en “súper asesor” de Ferrari

Adrian Newey abandonará Red Bull al final de la temporada (Reuters)

La noticia de que Adrian Newey, la mente maestra detrás de algunos de los coches de Fórmula 1 más exitosos de la historia reciente, dejará Red Bull Racing al final de esta temporada ha sacudido el mundo del automovilismo. Según confirmó el equipo austriaco el pasado 1 de mayo, el británico se embarcará en nuevos retos tras su salida. Aunque su destino no está oficialmente confirmado, persistentes rumores indican que Ferrari será su próxima parada, aunque con un papel inicialmente restringido.

Newey mismo ha mantenido el misterio sobre sus planes futuros. En recientes declaraciones en Miami, admitió no tener un plan definido. “Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré: ‘Bien, esta va a ser la próxima aventura’. Ahora mismo no hay ningún plan”, comentó durante una entrevista con Sky Sports F1.

Fuentes de la misma cadena pero en Italia han señalado que Newey podría unirse a Ferrari como una especie de “super asesor” a partir de abril de 2025, enfocándose íntegramente en el nuevo proyecto del coche de 2026. Este rol no se asemeja a ningún otro actual dentro de la Scuderia, lo que añade un aire de expectativa sobre el impacto que Newey podría tener en el equipo italiano.

El diseñador es ampliamente considerado uno de los ingenieros más talentosos y exitosos en la historia de la F1. Su capacidad para diseñar automóviles ganadores ha sido reconocida y respetada por colegas y competidores.

Pierre Gasly, al referirse a Newey, lo describió como un “genio único”, expresando que trabajar con él en Red Bull fue el mejor recuerdo de su carrera en el equipo. Daniel Ricciardo, otro ex piloto de Red Bull, mencionó que fue un “privilegio” pilotar vehículos influenciados por Newey, destacando el entusiasmo que incluso su padre sentía por la oportunidad de Ricciardo de colaborar con Newey. Alex Albon, por su parte, indicó: “Es una persona muy agradable y todo el mundo que lo conoce sabe que es muy popular y muy abierto, me llevé muy bien con él. Será interesante ver su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos los equipos lo buscarán para intentar hacerse con sus servicios”.

Newey fue una pieza clave en la preparación de los monoplazas que arrasaron durante el último tiempo (Reuters)

Tras su salida de Red Bull en diciembre, Newey no estará involucrado en el coche de F1 del equipo sino que trabajará en el proyecto del Hypercar RB17. Este auto, el primer coche de circuito de la marca fuera de la F1, busca revolucionar no solo el portfolio de Red Bull, sino posiblemente también el panorama del World Endurance Championship (WEC), con la entrega de 50 unidades prevista para comenzar en 2026.

Si bien su futuro exacto permanece en el aire, lo que es claro es que la partida de Newey de Red Bull marca el final de una era para el equipo y potencialmente el comienzo de un excitante nuevo capítulo en la F1, particularmente para Ferrari.

En Italia lo esperan con los brazos abiertos, anticipando que su llegada impulsará al equipo aún más hacia adelante en su competencia con Red Bull. A medida que se acerca el cambio de reglamento de la F1 en 2026, muchos se preguntan si los diseños de Newey podrían ser la clave para un futuro rojo más brillante.