Investigan a un ex Barcelona y su hermano gemelo por supuesta estafa en el fútbol: las pruebas que pusieron en duda su identidad

Edgar Ié está siendo investigado junto a su hermano Edelino

En una historia que parece sacada de una novela, el ex futbolista del FC Barcelona, Edgar Ié, quien pasó por La Masía entre 2012 y 2015, se encuentra bajo investigación junto a su hermano gemelo Edelino en Rumanía. Los hechos giran en torno a la sospecha de que ha sido Edelino quien ha jugado en lugar de Edgar en cinco partidos con el Dinamo de Bucarest, club al que el defensor central se unió en febrero pasado como agente libre.

Las dudas comenzaron cuando se observó que el jugador solamente se comunicaba en portugués, pese a que Edgar Ié domina varios idiomas debido a su carrera en España, Francia, Países Bajos y Turquía. La situación se tornó más sospechosa cuando el futbolista se negó a presentar su carnet de conducir para recibir un coche de parte de un patrocinador y, además, no se le apreció ninguna cicatriz en la rodilla derecha, cuando Ié había sido intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamentos cruzados en 2022.

El periodista rumano, Daniel Sendre, fue quien comenzó a levantar las primeras sospechas, influenciado también por las pobres actuaciones del supuesto Edgar Ié en el terreno de juego. Esta situación llevó a que Florian Prunea, presidente del Dinamo Bucarest, manifestara en una entrevista para el canal Digi Sport su incredulidad ante los hechos: “Fue la primera noticia que leí este domingo. ¡Joder, parece surrealista! Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Tiene un hermano gemelo que también juega al fútbol. Es como ver a Astérix y Obélix”.

Tras ver toda la repercusión que generó el caso, el propio Edgar Ié se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram. El defensor de 30 años compartió la noticia del medio Record de Portugal junto a emojis de risas.

edgar_ie

El Dinamo de Bucarest ahora se enfrenta al riesgo de perder los ocho puntos ganados en los partidos en los cuales Edelino habría participado en lugar de Edgar. Esto podría complicar notablemente su lucha por mantenerse en la primera división del fútbol rumano. Ante este panorama, el club estaría considerando realizar una prueba de ADN al jugador para confirmar su identidad.

Desde la Federación de Rumania, un miembro señaló para IAMsport la situación delicada del caso: “No tenemos ningún escenario previsto. Si el jugador no es el verdadero que fichó el Dinamo, podría haber sanciones. Legalmente, una prueba de ADN puede decidir si verdaderamente se trata de Edgar Ié o de su gemelo Edelino. Queda claro que el Dínamo no tuvo la intención de engañar a la Federación y también fue engañado. Si el resultado del ADN confirma que es su hermano gemelo, tendrán que hacerlo saber, ya que pueden perder puntos en la tabla. Habrá que considerar la posibilidad, pero si el Dínamo demuestra que fue engañado, el riesgo de perder puntos no existirá”.

La confirmación de la identidad de quien realmente jugó esos partidos es crucial para determinar las futuras acciones a tomar, tanto para el club como para los hermanos Ié. La historia, sin duda, añade un capítulo insólito al mundo del fútbol, haciendo eco en la comunidad deportiva internacional y dejando en vilo a los aficionados del Dinamo de Bucarest.