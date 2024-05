Hizo un show nunca antes visto en su entrada al ring y fue noqueado a los 15 segundos

Hizo un show impactante antes de la pelea y perdió a los 15 segundos

El objetivo de Artur Szpilka era llamar la atención y vaya que lo hizo. Pudo quedarse con todas las miradas antes de entrar al octágono con un show nunca antes visto y también fue objeto de la atención una vez que arrancó su pelea contra Arkadiusz Wrzosek.

El peleador polaco de 35 años enfrentó a su compatriota de 31 años en una de las peleas estelares de la KSW 94, una de las empresas de artes marciales mixtas más importantes de Europa. Szpilka sorprendió a todos desde el momento en el que entró al recinto, acompañado de un “científico” y sus ayudantes.

Segundos después Szpilka, que se encontraba dentro de una especie de cámara de oxígeno, apareció ante el público, se quitó los accesorios y saludó a los cientos de aficionados que habían acudido al Ergo Arena para ver la velada. Una presentación increíble y que, sorpresivamente, duró más que el combate en sí mismo.

La campana marcó el inicio del primer round y, después de medirse por unos instantes, Szpilka intentó conectar un superman punch. Sin embargo, fue en ese momento cuando Wrzosek lo tomó de la cabeza y lo tiró contra la lona. Sin perder tiempo trabajó allí para finalizar la pelea con una ráfaga de golpes a la cabeza que el árbitro tuvo que frenar a tan solo 15 segundos del inicio.

Después del enfrentamiento, el polaco habló de la inesperada derrota a través de su cuenta de Instagram y se mostró muy disgustado: “Desafortunadamente, lo diré honestamente, duele tanto que un golpe falló en alguna parte, un golpe... Esto es MMA. Como dije al principio, ‘no hay excusas’. Una vez más, Toro (Wrzosek), te lo digo: felicidades”.

Su amigo y compañero de entrenamiento Krzysztof Głowacki, también dio su punto de vista de lo que sucedió. “Sabía un poco más sobre los planes tácticos de Artur para esta pelea, porque entrenamos juntos en WCA, pero bueno... los planes son una cosa, la ejecución es otra. Artur, como todos esperábamos, no tuvo la cabeza fría, simplemente corrió de inmediato para vencer a su oponente, y no funcionó bien”, explicó al medio Viaplay.

“Artur jugó con mis emociones antes de esta pelea. No sabía qué poner en mi cabeza. Siempre lo tengo todo planeado y ahora no se me ocurría ningún plan. Sin embargo, controlé estas emociones, comencé fuerte, tal como quería, y terminó”, dijo por su parte el ganador del combate.

Tras el enfrentamiento, Artur Szpilka sumó su primera derrota en el historial. Ahora, el polaco tiene un 3-1 tras haber ganado todas las anteriores por nocaut. Su oponente, en tanto, cosechó su quinto triunfo consecutivo y se mantiene invicto.