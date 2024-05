Controvertida despedida a Mbappé en el PSG: la reprobación que también sufrió Messi, el homenaje de los ultras y su gesto en el gol

Kylian Mbappé se despidió del PSG

“Nunca pensé que iba a ser tan dificultoso anunciar esto de irme del país, de Francia”, así fue el anuncio de Kylian Mbappé 48 horas atrás sobre su salida del PSG. El delantero de 25 años confirmó que abandonará el club capitalino después de siete temporadas.

Lo que era un secreto a voces, al que solo le faltaba oficialización, ahora es una noticia confirmada por el propio delantero y sólo resta saber si definitivamente firmará con el Real Madrid. “Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera oportuno y quiero anunciarles que este es mi último año en París Saint Germain. No voy a renovar. La aventura llegará al final en unas semanas”, indicó en un video que compartió en sus redes sociales.

Silbidos a Mbappé en su último partido en el PSG

“Jugaré mi último partido en Parque de los Príncipes el domingo. Son un montón de emociones, muchos años en los que tuve la chance y el gran honor de ser miembro del club francés más grande, uno de los más grandes del mundo, que me permitió arribar acá y tener mi primera experiencia en un club con un montón de presión. De crecer como futbolista por supuesto, estar al lado de algunos de los mejores de la historia, algunos de los mejores campeones, de conocer un montón de gente, de crecer como hombre. Con toda la gloria y los errores que cometí”, advirtió en esta filmación que publicó con el lema “Merci” (gracias, en francés) y emojis con los colores del PSG.

Homenaje de los ultras del PSG a Mbappé en su despedida

Por supuesto, este domingo no fue un día más en la vida del PSG, que como club no le preparó ninguna despedida especial tras las diferencias que ha tenido con el presidente Nasser al Khelaifi. Muy lejos en las formas queda el festejo que organizó el PSG hace dos años cuando, en vísperas de acabar su anterior contrato y cuando muchos creían que iba a dejar París para ir al Real Madrid, se anunció por sorpresa una renovación por dos temporadas y una opcional. Fuegos artificiales, abrazos con al Khelaifi, camiseta especial con la leyenda ‘Mbappé 2025′, sonrisas y una grada en éxtasis contrastaron con el hermetismo, más bien ninguneo, mostrado este domingo por el club.

Y como ocurrió con Lionel Messi y Neymar, el público sí se encargó de comunicar su postura: los aficionados mostraron rechazo y lo silbaron cuando fue anunciado en las pantallas. Por su parte, los ultras tuvieron una actitud contraria y le brindaron un emotivo homenaje con una gigantografía rodeado de unos laureles y encendieron bengalas rojas, a la cual Mbappé se acercó, agradeció personalmente y se tomó fotografías. También se pudo ver una gran pancarta en referencia a la partida del delantero. “Un niño de los suburbios de París, que se convirtió en una leyenda del Paris Saint-Germain”, rezaba el cartel.

El gesto de Mbappé a Keylor Navas tras celebrar su gol en el PSG

Kylian disputó su último encuentro como local de la temporada contra el Toulouse, en un partido válido por la 33ª fecha de la Ligue 1. Y justamente, el Tortuga anotó el gol de apertura a los ocho minutos y se lo fue a dedicar a Keylor Navas, el arquero costarricense que también abandonará al PSG al finalizar la temporada.

Tras este juego ante Toulouse que terminó con derrota 3-1, Mbappé Luego enfrentará por el torneo francés al Niza (pendiente de la fecha 32) y al Metz (jornada 34) entre el 15 y el 19 de mayo, pero fuera de casa. También podría decir adiós con un título: el último juego de la temporada del PSG será el sábado 25 de mayo contra Lyon por la final de la Copa de Francia en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

“Primero que todo, quiero agradecer a mis compañeros, todos los compañeros que tuve, todos los entrenadores: Unai Emery, Thomas Tüchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos por acompañarme siempre. A todos los miembros del staff del club, esos que nadie ve, que están en la sombra, ya sea los fisios, los funcionarios, el equipo de desarrollo, toda la oficina de miembros del staff, a todos los del campus. Toda esa gente increíble que le da todo al club y ellos se merecen este reconocimiento”, aclaró recordando a los entrenadores que tuvo desde su arribo en la temporada 2017/18 tras brillar en el Monaco previamente, donde debutó con 16 años.

Y agregó: “A pesar de todo lo que puede pasar en el exterior, toda esta exageración mediática que a veces rodea al club, hay algunos verdaderos amantes del club que quieren protegerlo y hacerlo brillar y es genial, y sé que con toda esta gente, este club está en buenas manos”.

"Un niño de los suburbios de París, que se convirtió en una leyenda del Paris Saint-Germain". Los ultras del PSG mostraron una pancarta en referencia a Kylian Mbappé antes de su último partido en casa para el club (REUTERS/Benoit Tessier)

Si bien no confirmó al equipo al que emigrará, dejó en claro que su camino será fuera de su país natal y todas las expectativas ahora están enfocadas en el anuncio de su nuevo club. Todos los caminos conducen a Madrid...

“Es difícil, difícil y nunca pensé que iba a ser tan dificultoso anunciar esto de irme del país, de Francia, de la Ligue 1, el campeonato, siempre lo supe, pero creo que necesitaba esto, un nuevo desafío después de siete años. Es difícil y por supuesto que quiero darle las gracias a algunas personas sobre todo, esos son los fans. Sé que no soy el futbolista más demostrativo. No siempre estuve a la altura del amor que ustedes me dieron en estos siete años, pero nunca busqué hacer engañarlos, siempre busqué ser efectivo. PSG es un club que nunca deja a nadie indiferente. Podemos amarlo u odiarlo. Yo elegí amarlo y lo hice por siete años con altas y bajas, por supuesto, pero no me arrepiento en ningún momento de haber firmado con este prestigioso club”, aseguró.

En total, con la camiseta del PSG acumuló hasta ahora 256 goles y 108 asistencias en 307 presentaciones: levantó 12 títulos entre la Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga, aunque le quedará pendiente la espina de no alzar la Champions League con esa entidad. Con 27 tantos en 29 juegos, es el máximo artillero actual del torneo francés.

“Es un club al que guardaré en mi memoria durante toda la vida. Le diré a todos, mi vida entera, que tuve la chance de jugar acá y no seré más jugador, pero seguiré viendo los partidos por supuesto porque este es un club en el que siempre estaré interesado y del que siempre estaré cerca por las noticias. Fui yo, con mis virtudes y defectos, pero traté de dar la mejor versión de mí durante estos siete años. Pero de antemano quiero decirles gracias porque sin todos ustedes nunca hubiera experimentado la mitad de las emociones que sentí. Y es justamente por esto que estaré agradecido de por vida”, afirmó.

Mbappé llegó a París hace siete años procedente del Mónaco a cambio de 180 millones de euros, en el segundo fichaje más elevado de la historia del fútbol, solo superado por los 222 millones que el club parisino pagó ese mismo año al Barcelona por el brasileño Neymar. A pesar de llegar con solo 18 años, el joven se convirtió rápidamente en el favorito de los aficionados que deseaban un ídolo local (es hijo de inmigrantes nacido en Bondy, una ciudad modesta de la periferia parisina), pero también por su profesionalidad y rendimiento.

Kylian Mbappé del PSG abraza a los intendentes voluntarios Gerard Guillochon y Jean-Claude Dinet antes del último partido en París (REUTERS/Benoit Tessier)

En marzo del año pasado se consagró como el máximo goleador de la historia del PSG, superando a leyendas del club como Edinson Cavani o Zlatan Ibrahimovic. En los siete años que han estado unidos, el PSG y Mbappé han logrado juntos catorce títulos, entre ellos seis ligas y tres Copas de Francia (y podría lograr la cuarta en la final del día 25). Sin embargo, para el club, los aficionados e incluso para el propio Mbappé, falta la Liga de Campeones, en la que solo llegaron a una final, la de 2020 perdida ante el Bayern de Múnich, mientras que en el resto de temporadas el PSG colecciona una amarga lista de fracasos continentales.

La marcha de Mbappé del Parque de los Príncipes por la puerta de atrás supone el colofón a una temporada llena de desencuentros entre el jugador y Al Khelaifi, que comenzó el pasado verano cuando la estrella del club comunicó que no ejecutaría la temporada opcional de su contrato y se iría el 30 de junio al final de su compromiso. El club lo apartó del primer equipo para la pretemporada y solo volvió cuando -según la prensa deportiva francesa- alcanzó un acuerdo verbal por el que compensaría de alguna forma a las arcas del PSG, ya que se marchará gratis, sin traspaso.

En febrero, el club filtró que Mbappé ya le había comunicado formalmente que se iría a final de temporada y entonces dejó caer que organizaría una despedida a su máxima estrella. Pero el vídeo de Mbappé del viernes no gustó a la planta noble. En primer lugar porque, según asegura el club, no se le comunicó previamente y sobre todo porque el jugador agradeció uno por uno a todos los entrenadores y directores deportivos con los que ha trabajado en París, pero no mencionó de forma llamativa a Al Khelaifi.

De hecho, el PSG no ha hecho ningún comentario sobre Mbappé en redes sociales desde el video que el jugador publicó el viernes y este domingo sí se despidió de su comentarista oficial, Michel Montana, que se jubila. Además de la no mención de Mbappé a Al Khelaifi, la prensa francesa apunta que puede estar pendiente la cuestión de la compensación económica al club, y que cifra en 80/100 millones de euros, sea en forma de renuncia a parte de sus primas de fidelidad o al pago de parte de la prima de fichaje que reciba de su próximo club, previsiblemente el Real Madrid.

Con información de EFE.