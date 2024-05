Un futbolista español sufrió un accidente doméstico y su pronóstico es reservado: quedó en coma inducido

Félix Garreta, el año pasado con la Sub 19 de España

Félix Garreta, jugador de 20 años del Real Betis que está cedido en la Sociedad Deportiva Amorebieta (Segunda División del fútbol español), se halla en estado crítico tal y como han informado algunos medios españoles. Tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un grave traumatismo craneal, Garreta permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Barcelona. Según las informaciones proporcionadas, el estado del joven es crítico y los médicos esperan una evolución por parte del futbolista en las próximas horas.

El incidente ocurrió mientras Garreta disfrutaba de un período de descanso en Palau-solità i Plegamans. Su repentino desmayo culminó en un impacto contra el suelo causando el traumatismo que ahora lo mantiene hospitalizado. Este suceso ha levantado una ola de consternación tanto en Amorebieta como en el Betis, club al que pertenece.

A través de un comunicado oficial, la institucióni del País Vasco informó: “El futbolista Félix Martí Garreta sufrió recientemente un traumatismo craneoencefálico fruto de una caída en el ámbito doméstico. El jugador cedido por el Real Betis Balompié se encuentra ingresado en un centro hospitalario, con pronóstico reservado y pendiente de evolución. La SDA se mantiene en permanente contacto con la familia del futbolista y con su club de origen”.

A su vez el Betis, club donde se formó y logró debutar en la máxima categoría del fútbol español, utilizó las redes sociales para enviar un mensaje. “Todo el ánimo, la fuerza y el cariño del Real Betis y de los béticos para Félix y su familia ¡Estamos todos contigo!”, escribieron en su cuenta de X (antes Twitter).

Félix Garreta durante un amistoso del Betis ante Colo Colo de Chile en Viña del Mar (EFE/Elvis González)

El entrenador del Amorebieta, Alejandro Castro, manifestó en conferencia de prensa previa al partido del domingo ante el Villarreal B: “Estamos mal. No estamos bien, tenemos un compañero que no la está pasando bien. Pero hemos hablado, la vida sigue. Para nosotros lo más importante es que Félix se ponga bien, de eso no hay duda, pero tenemos un partido que tenemos que jugar y ganarlo por él, su familia y bueno, por nosotros, que también lo estamos pasando mal. Sería una alegría para pasar este mal trago”.

Vale mencionar que Amorebieta marcha penúltimo es uno de los cuatro equipos que estaría descendiendo y está apenas un punto por debajo del Villarreal B. Además, si gana podría recortar la diferencia de tres puntos con Alcorcón (19°, también en zona de descenso) y de cuatro con Huesca (18°, por ahora se salva). Restan cuatro jornadas para que acabe el certamen.

Garreta se destacó por su participación activa como defensa titular en el equipo vizcaíno, donde disputó un total de 33 encuentros, anotando cuatro goles y brindando una asistencia. Antes de este lamentable acontecimiento se había hablado sobre la posibilidad de que Garreta realizase la pretemporada bajo la dirección de Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis.

Su carrera tomó impulso tras llegar al Betis en la temporada 2020-2021 proveniente del Damm. Su excepcional desempeño en el filial del Betis le otorgó oportunidades para debutar con el primer equipo, donde acumuló participaciones en tres encuentros. Durante su estancia en el Amorebieta, Garreta demostró versatilidad al desempeñarse tanto en la posición de central como de lateral izquierdo. El año pasado integró la Sub 19 de España que llegó a las semifinales del campeonato europeo de la categoría (perdió 3-2 con Francia).