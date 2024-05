El impactante cambio físico de Tyson Fury de cara a la esperada pelea contra Usyk por el título mundial de los pesados

El cambio físico de Tyson Fury de cara a la pelea por la unificación de los pesados ante Oleksandr Usyk

El próximo 18 de mayo, el Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh en Arabia Saudita será el escenario de la que para muchos será la gran pelea del año en el mundo del boxeo. Tyson Fury y Oleksandr Usyk se enfrentarán por el título unificado de los pesos pesados, en lo que será la primera vez en 25 años que la categoría tendrá un campeón absoluto.

A la espera de lo que será el encuentro entre el británico y el ucraniano que se iba a llevar a cabo el pasado 17 de febrero, postergado porque el inglés un profundo corte en una de sus cejas durante un entrenamiento, el Rey de los Gitanos aprovechó sus redes sociales para mostrar el rotundo cambio físico que presente a menos de 10 días de una velada que se llevará todas las miradas para el planeta del boxeo.

“Indiscutible, próximamente”, escribió Fury para acompañar una imagen en la que se puede ver su tonificado cuerpo. Una vez que mostró su nueva figura, los fanáticos del británico se sumaron a los comentarios en las redes y le mostraron su apoyo de cara al combate contra el ucraniano de 37 años y que llegará a la pelea por el título de los pesados con un récord de 21 victorias en la misma cantidad de presentaciones. Catorce de ellas fueron por la vía rápida del nocaut. Es poseedor de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Podríamos estar a punto de ver lo mejor de Fury”, declaró un fanático, mientras que otro comentó: “Fury será el primer hombre en detener a Usyk. Marca esto como favorito”. En la misma línea, un seguidor escribió: “Se ve genial. Usyk está en problemas”.

Hay que recordar que hace algunos meses, el nutricionista del pugilista británico habló del trabajo especial que llevó a cabo Fury para mejorar su condición física. “Un alto contenido en proteínas ayuda enormemente, ya que el cuerpo necesita recuperarse, reconstruirse y repararse. Mucha proteína, mucha agua y líquido, y aunque no sea sexy, ese es el tipo de alimentos que ayudarán a recuperar un corte grave. Muchas carnes rojas y cosas con hierro. No sólo carnes sino cosas con muchos micronutrientes, incluyendo ajo, espinacas, zanahorias, cebolla, y mezclar todo junto”, dijo George Lockhart en una entrevista con la casa de apuestas Betway.

Fury antes del combate frente a Francis Ngannou en octubre del 2023

En diálogo con el periódico The Sun, Lockhart dio detalles de la “dieta del ajo” que lleva adelante el boxeador de 35 años que mide más de 2 metros de estatura. “El ajo es una gran fuente para ayudarte a recuperarte rápidamente. Como he dicho la carne roja es la fuente clave de proteínas. No soy uno de esos nutricionistas que dicen que la comida lo resolverá todo, pero tiene un gran impacto en el tiempo en términos de recuperación y lesiones de esa naturaleza, pero lo más importante es el tiempo”, explicó.

A la espera de lo que será el combate que unificará todos los cinturones oficiales de los pesados, en las últimas horas se confirmó la secuela del cruce Fury-Usyk. Según lo que publicó el jefe del boxeo de Arabia Saudita Turki Alalshikh, entre el 12 y 13 de octubre habrá revancha de lo que deje la pelea del sábado 18. ¿Las condiciones? Que ambos luchadores terminen en buena condición física tras la pelea.

Es importante recordar que el Rey de los Gitanos peleó por última vez hace ocho meses: fue en octubre del 2023 contra Francis Ngannou en Arabia Saudita, en lo que fue el debut del camerunés en el pugilismo tras ser campeón de UFC. Dicho cruce, no fue válido por el título de los pesados y terminó con triunfo de Fury.

La última aparición por el título fue en diciembre del 2022 cuando se impuso sobre Derek Chisora y sostuvo el título de campeón mundial de la CMB que había ganado ante Deontay Wilder en febrero del 2020. El registro de Tyson en su carrera profesional es de 34 triunfos (24 por nocaut) y un empate.