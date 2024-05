Por la Copa América, el Gobierno compartirá la base de datos de los hinchas con antecedentes a la Embajada de Estados Unidos

La base de datos que se compartirá es la del programa Tribuna Segura

De cara al inicio de la Copa América, el Gobierno nacional compartirá a la Embajada de Estados Unidos la base de datos del programa Tribuna Segura, que contiene la información de los hinchas que cuentan con antecedentes y restricciones de acceso.

A través de la resolución 343/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo puso a disposición de la sede diplomática estadounidense la información del Registro Nacional de Personas con Derechos de Admisión en Espectáculos Futbolísticos.

Además, la coordinación de las acciones necesarias estará a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad. En ese sentido, velará porque se cumpla lo establecido en el protocolo de tratamiento de la información que rige la política pública de Tribuna Segura.

El objetivo del programa es controlar las personas que ingresan a un estadio de fútbol, para poder identificar a aquellos que cuenten con restricciones de accesos a las canchas, y pedidos de captura individualizados a través de su número de documento nacional de identidad. De esta manera, se busca evitar conflictos entre las barras durante los partidos.

En su considerando, la norma alega que “en los Estados Unidos se celebrará la Copa América - CONMEBOL 2024 entre el 20 y el 14 de julio”. Con este país, existe un convenio de cooperación en materia de seguridad y un memorando de entendimiento que prevé el intercambio de información estratégica, táctica y operativa. Por esta razón, es que el Gobierno decidió poner a disposición la base de datos de los hinchas conflictivos.

El Ministerio de Seguridad le prohibió el ingreso a las canchas a Rafael Di Zeo, líder de La 12 (TÉLAM)

La noticia se da a conocer luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación vetara por tiempo indeterminado de todas las canchas del país a Rafael Di Zeo, el jefe de la barra de Boca Juniors. Al líder de La 12, lo acompañan otros 57 hinchas del Xeneize, también cercanos a Di Zeo.

La lista fue publicada ayer en el Boletín Oficial, convirtiéndose en la primera vez en la Argentina que se implementa una medida de estas características.

“El tiempo indeterminado puede ser de tres meses o de por vida. Bueno, nosotros consideramos esta segunda opción porque con lo ocurrido el otro día en la ruta 9 en la previa de la semifinal contra Estudiantes, se comprueba que no ha cambiado su conducta. Iban todos en un micro con armas cargadas con una cantidad increíble de municiones y con numeración limitada, escondidas para no ser ubicadas por las fuerzas y listas para ser utilizadas. Él y otras personas ya tuvieron derecho de admisión y pensamos que habían aprendido que el fútbol debe ser una fiesta y no una guerra. Pero parece que no, es algo reiterativo y entonces hay que aplicar directamente la máxima sanción”, explicó el director de Seguridad Deportiva de la Nación, Franco Berlín, a Infobae.

Mauricio Macri ya le había aplicado una prohibición a Di Zeo, cuando le sacó la potestad a los clubes y el Ejecutivo se hizo cargo de restringir el acceso a los que consideraba indeseables y tuvieran un proceso judicial. Pero entonces lo sancionó por cuatro años, medida que se renovó durante el mandato de Alberto Fernández como presidente hasta que el líder de La 12 terminó absuelto en las dos causas que tenía en Tribunales: como instigador de un doble homicidio en la interna en 2013 y por encubrimiento agravado. Apenas pasó eso pudo volver a las canchas, en abril de 2023.

Luego de la situación que narró Berlín, Bullrich se refirió a la prohibición de ingreso a las canchas a través de una conferencia de prensa. La ministra relató que Di Zeo estaba en el micro y que “se fue a una estación de servició y de ahí se rajó, pero está filmado”.