River Plate busca a un arquero de selección y especialista en penales: “Existieron averiguaciones, me entusiasma”

Ignacio de Arruabarrena, el especialista en penales que está en la órbita de River Plate (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)

River Plate, pese a la reciente renovación de Franco Armani hasta diciembre de 2026 (en octubre cumplirá 38 años), desde hace un tiempo busca un reemplazante para el campeón del mundo en Qatar 2022. Dentro de esa exploración apareció en las últimas horas un nombre que llamó la atención. Se trata de Ignacio de Arruabarrena, uruguayo nacionalizado argentino y actual portero del Arouca en la Primera División de Portugal, quien emerge como el principal candidato para sumarse al conjunto argentino.

El guardameta de 27 años, reconocido por su paso anterior por las divisiones inferiores de Montevideo Wanderers, así como por su participación en selecciones juveniles de Uruguay, ha expresado su entusiasmo ante la posibilidad de unirse a las filas del club millonario.

De Arruabarrena, quien está próximo a quedar libre el 1 de julio, se muestra tranquilo, centrándose en finalizar de la mejor manera la temporada con el conjunto portugués. No obstante, admitió en diálogo con Radio La Red que el interés del Millonario es algo que lo motiva. “Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablado del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado”, expresó el jugador, subrayando su actual compromiso con el equipo luso pero sin esconder su ilusión por la propuesta de Núñez.

Arruabarrena tuvo un paso por las juveniles de la selección de Uruguay (Photo by Daniel Munoz/VIEW press via Getty Images)

Uno de los factores clave que destacó el portero es su capacidad para no ocupar una plaza de extranjero dentro del equipo, gracias a su ciudadanía argentina, obtenida por línea parental. “Si bien nací en Uruguay, mi padre y mi madre son argentinos, tengo la ciudadanía argentina también. Esto de River me entusiasma, pero tampoco sé mucho ni sé que tan avanzado está. Estoy bastante tranquilo y enfocado en los tres partidos que quedan acá”, afirmó. Actualmente dentro del plantel se encuentran los uruguayos Sebastián Boselli, Agustín Sant’Anna y Nicolás Fonseca, el colombiano Miguel Borja y el chileno Paulo Díaz, quien está realizando los trámites para obtener la ciudadanía.

Otro dato que seduce para su contratación es su habilidad en los penales, una de las pocas cuestiones que los simpatizantes le achacan a Franco Armani y que River Plate padeció en algunas definiciones. En lo que va de la actual temporada le ejecutaron 9 penas máximas: atajó 4, le convirtieron cuatro y uno fue desviado. Además, recibió 44 goles y mantuvo la valla invicta en cinco oportunidades en 33 encuentros.

“Estudio previamente a los rivales, tengo intuición y confianza. Y me gusta hablarles a los lanzadores. Mis compañeros me dicen que les pone nerviosos eso”, contó hace un tiempo sobre su técnica para los remates desde los doce pasos.

En las últimas horas, Alejandro De Arruabarrena, padre y representante del arquero uruguayo, brindó algunos detalles sobre la negociación en diálogo con DSports Radio. “La idea era que Armani firme por dos años, pero el año que viene habrá una transición y nos preguntaron si le interesaba a Ignacio ser parte. Les dijimos que sí, y ahí se entabló el principio de la negociación”, develó.

“River es un grande, no solo en Argentina, sino del mundo. Obviamente es un club con mucho prestigio y un excelente plantel. Hay posibilidades por las conversaciones que tengo con el apoderado. Creo que hay chances. Hoy por la tarde habrá una reunión clave”, añadió.

Durante esta ventana de transferencias, el Millonario también buscará sumar un defensor, un revulsivo y un centrodelantero. Algunos de los nombres más rimbombantes que aparecen dentro de esta nómina son las posibilidades de repatriar a Germán Pezzella y Gonzalo Montiel, dos campeones del mundo con Argentina. También sobresale el deseo del español Iker Muniain de ponerse la banda roja cruzada en el pecho. En la ofensiva suenan variables como las de Luciano Rodríguez o Adam Bareiro. En la última línea, además, fue ofrecido en las últimas horas el uruguayo Sebastián Coates.