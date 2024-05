La salida del entrenador de arqueros de Uruguay: la imposición de Marcelo Bielsa en el contrato que no aceptó

El ex entrenador de arqueros de la Selección Uruguaya Carlos Nicola (@Uruguay)

(Desde Montevideo, Uruguay) - En sus últimas presentaciones la Selección Uruguaya no ha obtenido buenos resultados. En el Preolímpico sub 23 de Venezuela, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París. A fines de marzo, el seleccionado mayor cerró una doble fecha de amistosos por Europa que no dejaron conformes al entrenador argentino: fue empate ante País Vasco y derrota ante Costa de Marfil.

Luego de estos resultados, el entrenador de arqueros de la Selección Uruguaya, Carlos Nicola, dejó de ser el uno de los colaboradores de Bielsa y el coordinador de los goleros de las selecciones juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Este lunes fue su último día en el Complejo Celeste, el lugar de entrenamientos del equipo celeste, según informó el programa 100% Deporte de Sport 890. Llevaba 12 años trabajando allí.

El motivo de la salida del colaborador tiene su génesis en una cláusula que Bielsa intentó establecer. Cuando el argentino llegó, en mayo de 2023, aseguró que pretendía que todos sus ayudantes del área deportiva que no conocía tuvieran un período a prueba de tres meses, informó el diario deportivo Ovación.

Algunos de los colaboradores no quedaron conformes con este pedido del técnico argentino, pero Nicola inicialmente aceptó la postura, aunque había firmado contrato hasta el Mundial de México de 2026. Pero cuando pasó el período y quisieron que firmara contrato nuevamente por tres meses, Nicola no aceptó. El entrenador de arqueros no se tomó bien tener que volver a ser evaluado, según la información del medio uruguayo.

Nicola tenía una relación cordial con Bielsa: se trataban de “usted” y el intercambio en general era a través del director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano. Tuvieron varios mano a mano y el ayudante –ex arquero de Nacional– compartía sus opiniones. Parecía que Bielsa estaba conforme con su actuación.

Tras su rechazo inicial, e impulsado por terceros, Nicola reconsideró la posibilidad de volver a firmar por tres meses. Lo convencieron de que firmara, pero era tarde: a Bielsa no le había gustado el primer no y su posterior indecisión. El argentino no veía conveniente que siguiera trabajando en la Selección Uruguaya y Giordano, entonces, ejecutó su salida.

La AUF informará en los próximos días de la salida de Nicola y designará un nuevo entrenador de arqueros, informó el portal Referí. Podrá ser uno de los funcionarios que trabaja en las selecciones juveniles o un profesional que proponga Bielsa, pero lo cierto es que la intención es que sea anunciado en los próximos días para que esté trabajando en la Copa América.

Nicola es el primer funcionario del área deportiva que se aleja de la selección desde que la dirige Marcelo Bielsa, pero no el primer trabajador que deja el Complejo Celeste por diferencias con el entrenador argentino.

En agosto de 2023, ocurrió otro cortocircuito en la selección mayor de Uruguay. Carlos Pagani, quien era responsable del Complejo Celeste desde el 2011, renunció a su trabajo en la AUF. Las diferencias con el entrenador estuvieron relacionadas con algunas modificaciones en la infraestructura del predio de entrenamientos de los equipos uruguayos.

Marcelo Bielsa, en la rueda de prensa en San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)

Desde que Bielsa está en Uruguay se hicieron una serie de obras con las que Pagani no estuvo de acuerdo. La hermana del argentino, que es arquitecta, fue la encargada de las modificaciones.

Estas obras no lograron aumentar los metros cuadrados de construcción, aunque obligaron a un nuevo funcionamiento interno dentro del Complejo Celeste. Se sumaron metodologías de trabajos con las que Pagani no estuvo de acuerdo y que motivaron a que presentara su renuncia.

El predio tiene 10 hectáreas, cuenta con cinco canchas con las medidas reglamentarias (cuatro de ellas con césped natural y una con césped sintético).

Con esta salida, solo quedaron en el complejo dos funcionarios del período en el que estuvo a cargo Óscar Tabárez de los seleccionados uruguayos.