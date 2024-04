Juan Martín Del Potro sorprendió al afirmar que planea un partido despedida y recordó el final de su carrera: “Mi retiro lo decidió mi cuerpo”

(Gettyimages)

Juan Martín del Potro forma parte de las leyendas del deporte argentino que escribieron las páginas doradas de la historia albiceleste. Ganador de dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) y campeón del US Open, el tandilense todavía lamenta los problemas que sufrió en su rodilla derecha, pero ha sorprendido con la idea de planificar un nuevo espectáculo para retirarse definitivamente de la actividad que lo apasiona mientras reflexiona sobre su futuro.

Tras intentar una reaparición en el US Open, La Torre ha optado por tomarse un tiempo para atender sus compromisos en Estados Unidos, donde tiene su base en Miami. Lejos de las canchas, las luces y los micrófonos busca conciliar su nueva vida con los frutos que le dejó su carrera en el tenis, en un nuevo camino que se abrió luego de bajar de la autopista del éxito deportivo.

Atrás quedó su sueño del retiro en un torneo grande, como lo imaginara hace 12 meses atrás, despidiéndose en el Abierto de los Estados Unidos. Tampoco muestra desesperación por insertarse de cualquier modo en el mundo del tenis, aunque admite que es parte de un trabajo que se hace duro. Desde sus 2 metros de altura, el horizonte se ve diferente y lo espera, luce tranquilo, medido y dispuesto a darse las oportunidades que su nueva vida le solicite.

Durante su reciente estancia en Europa, el tandilense visitó las instalaciones de la Caja Mágica, el escenario del Masters 1000 de Madrid, donde repasó los momentos destacados de su carrera, detalló los inconvenientes de su lesión en la rodilla y planteó la posibilidad de un partido de despedida. “Haber ganado un Grand Slam en la mejor época del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) tiene un valor especial. Ahora se habla del Big 3, pero entre nosotros en el círculo íntimo siempre hablábamos los Cuatro Fantásticos, porque Andy Murray siempre fue el más cercano a los mejores de toda la historia. Cualquier victoria contra ellos era de un valor impresionante; un Grand Slam puede sonar a poco pero no lo es. Yo siempre les peleaba y eso es suficiente”, rememoró Del Potro, quien conquistó el US Open del 2009 derrotando en un partido de antología al suizo.

El argentino recordó también la dura fractura de rótula derecha que sufrió en octubre de 2018, en el torneo de Shanghai, y señaló que se tuvo que alejar de las canchas por los inconvenientes físicos. “Mi retiro lo decidió mi cuerpo”, señaló con nostalgia. Sin embargo, ahora se siente cómodo asistiendo a torneos y disfrutando del tenis, algo que antes le resultaba difícil.

En cuanto a su futuro, La Torre admitió que considera la posibilidad de organizar un partido de despedida, aunque reconoció que su estado físico actualmente no le permite visualizarlo con claridad. “Hay rumores; me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme”, explicó.

Del Potro también mencionó su interés en transmitir sus experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones, aunque aún no tiene claro si se convertirá en entrenador. “Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos. Me gusta eso, aunque en algún momento puedo cambiar”, agregó. Con su futuro aún incierto, el tandilense continúa reflexionando sobre su carrera y explorando las posibilidades que le depara el mundo del tenis. “Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco. Trato de hacer cosas y terminé en un proyecto de pádel o actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, mucha gente (jugadores) me llama para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo”, concluyó.