Jürgen Klopp habló por primera vez del entrenador que podría reemplazarlo en Liverpool

Klopp le levantó el pulgar a quien sería su reemplazante en Liverpool la próxima temporada: el neerlandés Arne Slot

Jürgen Klopp habló públicamente por primera vez desde que en Inglaterra se rumoreara fuertemente que la directiva de Liverpool tiene un preacuerdo con el entrenador neerlandés del Feyenoord Arne Slot. El alemán, quien ya anunció su salida de los Reds al final de esta temporada, valoró el trabajo de su colega neerlandés y realizó una aclaración en conferencia de prensa.

“Me gusta mucho si él es el indicado y quiere aceptar el trabajo. Vamos, vamos a por ello. Entusiasmado. Me gusta la forma en que su equipo juega al fútbol. Todo lo que escucho sobre él como chico es que es un buen tipo. Algunas personas que conozco lo conocen, pero yo aún no. Algunos me dicen que es un muy buen tipo y me gusta eso”, sentenció Klopp.

Al mismo tiempo, el actual estratega de Liverpool remarcó que él no está implicado en la elección de su reemplazante. En tanto, el medio Mail Sport informó esta mañana que en las próximas 48 horas podría sellarse la contratación de Slot para la campaña 2024/2025. “Espero con ansias al club si es la solución, estoy más que feliz. No me corresponde a mí juzgar estas cosas, pero todo me suena muy bien”, amplió su veredicto Klopp.

El germano, además, expresó: “Este es el mejor trabajo del mundo y el mejor club del mundo. Obviamente ahora, incluso al no terminar en lo más alto. Hay margen de mejora. Gran trabajo, gran equipo, gente fantástica. Aceptaría un trabajo realmente interesante”.

¿Quién es Arne Slot? Tiene 45 años, se desempeñó como mediocampista en cuatro clubes modestos de la liga neerlandesa y dirigió al AZ Alkmaar (dos temporadas) y Feyenoord (tres, contando la actual). Viene de ser campeón de la Eredivisie (liga de Países Bajos) con su vigente club y su segunda estrella llegó hace días con la conquista de la Copa de Países Bajos frente al Nijmegen. Además, en 2022 perdió la final de la Conference League frente a la Roma de José Mourinho, que acaba de eliminar al Feyenoord en los cuartos de la Europa League.

Arne Slot ganó la liga de Países Bajos en la temporada pasada con Feyenoord (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Por otra parte, Klopp lamentó la última derrota ante Everton por la Premier League que complicó seriamente las chances de pelear por el título del Liverpool: “No recuerdo haber estado nunca tan decepcionado o frustrado después de un partido como este. Perdí muchos partidos en mi vida, pero fue especial que no estuviéramos allí. Ves a los otros dos, Arsenal y Manchester City, jugando un fútbol muy positivo y con altos resultados. Estamos donde estamos porque también lo hicimos, pero no pudimos”.

“Me culpo al 100% porque no estábamos en buena forma. Perdimos casi todas las batallas decisivas, eso fue realmente malo. En general, hubo una o dos semanas en las que no jugamos buen fútbol”, fue otra de las consideraciones del alemán, que casi se resignó por la diferencia que sacaron los Gunners (77 puntos) y los Ciudadanos (76, con un partido menos) sobre su equipo (74).

Aunque Liverpool no bajará los brazos, su DT afirmó: “Estoy bastante seguro de que Arsenal y City ahora lo ven como una carrera entre dos caballos, no espero que pierdan dos partidos”. Los Reds visitarán mañana al West Ham (8° en la tabla), mientras que Arsenal visitará el domingo en el clásico a Tottenham (5°). En tanto, el City actuará fuera de casa contra Nottingham Forest (17°), también en la jornada dominical.