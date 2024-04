El DT de New England Revolution explicó el plan que elaboraron para tratar de detener a Lionel Messi

El entrenador de New England Revolution explicó cómo tratarán de detener a Lionel Messi

Este sábado iniciará la décima fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos con una jornada plagada de encuentros (14 partidos). Uno de los más destacados tendrá lugar en el Gillette Stadium de Massachusetts, donde se producirá un duelo de extremos en la Conferencia Este. Desde las 20.30 (hora de Argentina) el colista New England Revolution recibirá al Inter Miami de Lionel Messi.

En la previa a este compromiso, en diálogo con TJ Sports, el director técnico Caleb Porter fue consultado sobre si está enfocado en cómo detener al campeón del mundo en Qatar 2022 o en las virtudes de su propio equipo.

“Tiene que ser así porque obviamente él es tan crucial en la forma como juegan, ya lo sabes. Es gracioso porque Suárez en realidad tiene más goles que él en este momento. Así que todos se olvidan de (Luis) Suárez, que también es un jugador de clase mundial, como (Jordi) Alba y (Sergio) Busquets”, manifestó.

El Pistolero acumula ocho gritos y seis asistencias en 13 presentaciones con las Garzas, mientras que la Pulga convirtió en nueve ocasiones y habilitó a sus compañeros en cinco oportunidades en nueve juegos. “Tienen un equipo muy talentoso. Nosotros seguiremos mejorando y tendremos en cuenta cómo juegan para elaborar lo que creemos es un buen plan para el juego”, añadió.

“Sabes que no detienes a Messi, pero sabes que puedes limitar sus toques en áreas clave porque cuando está en zona clave alrededor del área él es letal, imparable en algunos aspectos. Así que solo tenemos que hacerlo por zona, no vamos a marcarlo, o tenemos que hacerlo, por zonas en las áreas”, argumentó el estratega de la franquicia radicada en Massachusetts. “Él flota en todas partes, así que dondequiera que flote tenemos que conseguir que los chicos lo rodeen. Convertirlo en un juego en el que él no esté donde quiera estar”.

Este compromiso será la primera vez que Caleb Porter, que tomó las riendas de la franquicia en 2023, enfrente a Lionel Messi. En su palmarés se destaca haber conquistado la MLS Cup con Portland Timbers en 2015 y con Columbus Crew en 2020.

Los dirigidos por Gerardo Martino, con un encuentro más que la mayoría de sus contrincantes, lidera la Conferencia Este con 18 unidades (cinco victorias, tres empates y dos derrotas), dos más que su escolta New York RB. New England Revolution, por su parte, solamente ostenta cuatro puntos en ocho encuentros y es el segundo peor elenco en lo que va de la temporada (el único club que sumó menos es San José Earthquakes, con tres).

Tras este compromiso las Garzas volverán a tener acción el sábado 4 de mayo, cuando reciban en el Chase Stadium a New York RB, uno de los principales aspirantes a quedarse con su zona. Los Revs, por su parte, visitarán el mismo día a Chicago Fire, otro de los conjuntos que deambula por la parte baja de la tabla de posiciones en la Conferencia Este.