El explosivo cruce mediático entre el presidente de San Lorenzo y Ruben Darío Insua tras su salida del club

Quedó en evidencia que la relación entre Ruben Darío Insua y la comisión directiva de San Lorenzo voló por los aires antes de que el saliente entrenador fuera destituido de su cargo. Luego de que Leandro Romagnoli tomara las riendas del plantel profesional, el Gallego disparó munición gruesa en la jornada de ayer. Hoy fue el presidente, Marcelo Moretti, el que le respondió y contó “su verdad”. Pero enseguida el hoy ex técnico arremetió de nuevo.

10 FRASES DE MARCELO MORETTI

· “Me pareció raro que Insua no diga que cuando asumimos le debían cuatro meses y nosotros nos pusimos al día con su salario y le triplicamos el sueldo”.

· “¿Que no pidió a los jugadores que no llegaron? Él habló con Remedi, Tapia, Romaña, Herazo, Blanco, Tarragona... Yo hablaba con el representante y él con los jugadores para convencerlos del proyecto. Que diga que solo pidió a dos jugadores de todos los que llegaron habla mal de él”.

· “Ortigoza está de testigo: yo hablo con los representantes y con el jugador, después Ortigoza les habla del proyecto y el técnico también lo hace antes de firmar el contrato”.

· “(Augusto) Batalla se fue antes de que llegáramos. Se fue Jalil Elías y Rafa Pérez, que había intimado al club antes de que asumiéramos. A Batalla lo reemplazamos con Altamirano, al que compramos en 1.200.000 dólares. Trajimos a Romaña, que es casi diez años menor que Rafa Pérez y nadie lo tenía en vista. Y a Remedi para reemplazar a Elías. Mantuvimos a Giay, Braida, Barrios, Leguizamón y Bareiro, que tenían ofertas”.

Relación rota: tras la renovación hace cuatro meses, Insua fue despedido de San Lorenzo

· “Al plantel se le debían cuatro meses y lo pusimos al día. Concentra en hoteles 5 estrellas. Sacamos chárter a Ecuador, Córdoba y Santiago del Estero porque tratamos de que estén muy bien. Les damos la alimentación a la mañana y al mediodía después del entrenamiento”.

· “Insua falta a la verdad. Ortigoza estaba al tanto de todo y fuimos juntos a hablarle (para echarlo). Me pareció muy raro que él mientra de esa forma”.

· “Con los únicos dos jugadores que no habló fueron el Carnicero Hernández y el chico Cuello, que nos parece muy interesante y es una apuesta. Hoy San Lorenzo necesita paz. Nosotros estamos muy fuertes como CD y le damos apoyo al Pipi Romagnoli, pero los resultados terminan mandando más allá del proyecto”.

· “La persona que más quería que se quedara Insua fui yo. La comisión, desde el partido que perdimos contra Boca, quería tomar otra decisión. Cuando vimos con Ortigoza que no llegaba el mensaje, entendimos que era la mejor decisión”.

· “Ganó 4 partidos de 18, no ganó de visitante y perdió los clásicos. Los resultados hablan por sí solos. Perdimos por goleada con Racing, perdimos contra Boca, una derrota muy dura para todos. Y a Huracán le jugamos muy defensivamente, prácticamente no le llegamos”.

10 FRASES DE RUBEN DARÍO INSUA

Rubén Darío Insúa contra Moretti

· “De los 10 jugadores que contrató el actual presidente, 8 no habían sido pedidos por el cuerpo técnico. No tienen la culpa los jugadores. No voy a dar los nombres porque es un tema innecesario, pero tengo la obligación de hacerlo público para que la gente sepa la verdad. De quién dice la verdad y quién no”.

· “Antes del viaje a Quito me preguntó si al cuerpo técnico le gustaba viajar con traje o con buzo. Le expliqué que los viajes en Sudamérica no son como en Europa, donde llegás en una hora de un país a otro. Una semana antes de viajar a Quito nos tomaron las medidas para un traje. La sugerencia del cuerpo técnico era viajar más cómodo en buzo, así que mucho no me escuchaba”.

· “Fue todo medio atípico. Nosotros dimos la lista de 36 jugadores para la Libertadores y el club presentó 47, así que pregúntenle al presidente el motivo por el cual hizo agregar 11″.

· “Si a los tres meses de renovar un vínculo, pensás de esa manera, te tendrías que haber dado cuenta cuatro meses atrás. Él sabía que había extendido el vínculo de un equipo que se había clasificado a la Libertadores, que había estado siempre en la parte de arriba de la tabla, que había peleado a nivel nacional e internacional, donde un año antes también se había clasificado a la Sudamericana. Me imagino que estaría enterado de eso”.

· “En estos tres meses, como no llegaron los jugadores que pedimos y no se quedó la base, tuvimos que reconstruir un equipo y lo estábamos haciendo con muchos jugadores jóvenes. En un torneo de 14 fechas, vos no podés empezar a competir en la quinta si querés tener posibilidades. No hicimos pretemporada con el plantel, los jugadores se fueron sumando. Lo que tuvimos que hacer en enero, lo hicimos en febrero”.

El Gallego Insua fue reemplazado por el Pipi Romagnoli en el banco de San Lorenzo (EFE/ José Jácome)

· ¿Por qué renové por dos años? El actual presidente vino a mi domicilio a ofrecerme la continuidad después de que San Lorenzo logró la clasificación a la Libertadores. Eso fue antes de las elecciones, a mitad de diciembre. Los cuatro candidatos a presidente hablaron con nosotros para que siguiéramos en el cargo en plena campaña política”.

· “No creo que San Lorenzo tenga problemas económicos a corto, mediano y largo plazo. Presumo que la comisión se hará cargo de cumplir con ese compromiso y que no sea el club el que tenga que pagar este costo”.

· “Si en el futuro me toca estar nuevamente en ese lugar no voy a cobrar un solo centavo hasta que sea cubierto todo esto que tiene que solucionarse o respetarse ahora. El presidente prometió construir el estadio; cuando esté construido, una parte del acuerdo que tengo va a ir destinada al estadio que él prometió”.

· “Yo estaba de acuerdo en intentar ganar la Libertadores. Me dijo que tenía 15 millones de dólares para reforzar al plantel. ¿Que dijo que no dijo eso? Bueno, acá hay que creerle a uno u otro”.

· “Ningún entrenador se basa en caprichos personales. Hay que ser justos y siempre pensar en la necesidad del equipo. Lo que sí pienso es que si un jugador que viene de afuera rinde 7 puntos y un jugador del club rinde 7 puntos, juega el del club. Cuando vienen varios jugadores que un cuerpo técnico no pidió, eso no genera un ida y vuelta agradable. El jugador no se siente del todo cómodo porque sabe que el técnico no lo pidió, y el técnico no se siente correspondido con la situación”.