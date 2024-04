Insua rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo: la charla en la que lo echaron, los refuerzos que no llegaron y su gesto con la indemnización

Ruben Darío Insua rompió el silencio y habló por primera vez desde que fue desvinculado por la nueva dirigencia como entrenador de San Lorenzo, donde estuvo un año y diez meses. El Gallego habló de su salida y reveló las charlas que tuvo con el actual presidente, Marcelo Moretti, antes de asumir en el cargo y luego cuando le comunicó por qué no siguió en el puesto.

“Conocí al presidente cuando vino a hablar a casa. Él en ese momento era candidato. El pedido del cuerpo técnico fue muy claro: mantener la base de 14 jugadores que habían jugado de forma continua en 2023 e incorporar seis o siete refuerzos. De esos se fueron Batalla, Rafa Pérez, Elías, Maroni y Girotti”, contó el DT en una entrevista con ESPN. “El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para reforzar el plantel. Después no sé qué pasó”, subrayó. Asimismo, dejó en claro su buena relación con los dos manager en ambos procesos dirigenciales: “Con Caruso tuve muy buena relación y también con Ortigoza, quien quería que me quedara”.

“El presidente me dijo que la aspiración era ganar la Libertadores, cosa con la que yo estoy de acuerdo, y traer refuerzos de jerarquía que potencien el buen equipo que yo creo que teníamos. Fuimos muy competitivos en 2023″, agregó el estratega, que aclaró que los cuatro candidatos a presidente le hablaron para que continuara en el cargo.

Luego de la derrota 2-0 ante Independiente del Valle en Ecuador, le informaron de su desvinculación: “Nosotros volvimos de Quito a las 7 de la mañana. Me fui a dormir y cuando me desperté vi un mensaje del presidente que quería hablar conmigo a las 5 de la tarde. No era un buen presagio porque en el viaje de seis horas no hablé con él, pero no tenía certeza de que ese era mi último partido luego de tres meses (de la actual dirigencia). Fue una charla larga y estuvimos casi tres horas. Apenas se sentó me dijo que sus pares de Comisión Directiva le pidieron que se terminara el vínculo. Le dije que nosotros hicimos un acuerdo hasta diciembre de 2025 y que me parecía raro. Seguimos hablando hasta que se terminó la reunión”.

Si bien Insua habló con mucho respeto, con sutileza dejó en claro sus diferencias con Moretti. “Me pareció rara (su salida) porque el presidente actual sabía que el equipo había clasificado a la Copa Libertadores y él lo está disfrutando. Nos clasificamos para seguir en la Copa Argentina. En un año y siete meses, cuando terminó el torneo de 2023, San Lorenzo no perdió ningún clásico de visitante. Solo perdimos con River un partido de local con el gol de Mammana. Quizá tenía una visión superadora. Había que hacer todo el esfuerzo necesario para pasar de ronda en la Copa Libertadores, seguir en la Copa Argentina y contratar refuerzos de jerarquía para el otro torneo”.

“El que conduce tienen la potestad. No queda bien (romper) a los tres meses. Parecería que cambió de opinión (sobre la afirmación del presidente que iba a respetar el contrato)”, apuntó. “Fue un grave error en la conducción usar el fútbol para hacer política interna. Nunca hablé ni tampoco los jugadores. En el vestuario solo se habló de fútbol”, disparó.

En tanto que planteó la incomodidad de las incorporaciones que no pidió y que trajo la flamante dirigencia indicó que “de los 10 jugadores que vinieron el cuerpo técnico pidió solo a dos. Ahí se genera algo que no es bueno porque el jugador cuando sabe que no lo pidió el entrenador no le cae bien al jugador”.

Además, se refirió a ciertas conductas que le molestaron. “Un día salió publicado el contrato del cuerpo técnico. Luego salió en la página del club una foto de Leguizamón con una venda en la que se ve un tatuaje, y filtraron que yo estaba enojado por ese tema. Cosas que no pasaban hasta el 23 de noviembre de 2023″, sentenció. Y confesó que “en el contrato había una cláusula en la que si yo me iba (renunciaba) tenía que pagar todo el contrato hasta fines de 2025″.

También le respondió a Moretti sobre un comentario a los socios en el que afirmó que el mensaje de Insua ya no le llegaba su mensaje a los jugadores: “Es una estrategia de autopreservación. Le diría que le cambien a quienes lo informan para que le vaya mejor como dirigente. Capaz que si mejora el caudal informativo le va mejor. Viendo que él dijo eso, coincido mucho menos que antes”.

Y confesó que parte de lo que le corresponde cobrar no se lo demandará al club, ya que quiere donarlo para la construcción del nuevo estadio: “El acuerdo que teníamos era hasta diciembre de 2025. Lo que pase de acá en adelante no va afectar al club por tres motivos: primero, porque presumo que en la actual conducción del club se harán cargo de todo lo que habían firmado con nosotros. No creo que elijan dejarle una deuda al club. Ellos mismo dijeron de hacer una auditoría sobre las deudas, no creo que ellos mismo querrán estar dentro de las deudas. Segundo, por un tema de principios, no voy a cobrar la deuda que tienen conmigo hasta diciembre de 2025. Además, porque este presidente dijo quiere hacer un nuevo estadio y quiero que ese dinero vaya ahí”.

Insua reveló que parte de lo que debería cobrar irá para el nuevo estadio de San Lorenzo

MÁS FRASES DE INSUA:

Posteo de su mujer cuando lo cesantearon. “No uso redes sociales. Mis hijos son adolescentes y sí las usan. Yo no puedo impedirle a mi familia que se manifieste”.

Conducta de su equipo. “Desde mediados de 2022 hasta fines de 2023 el comportamiento del vestuario fue ejemplar. Cero problemas”.

¿Candidato a presidente? “No, porque nunca pensé en hacer política en el club ni tampoco lo haré”.

Refuerzos que no llegaron. “Yo tenía un compromiso por cumplir y siempre dije la verdad en todo momento. Pedí a Santiago Solari, Palavecino, Cetré. Si el club hubiese podido traer los jugadores que pedimos, la vara estaba más alta”.

Su labor. “En la primera conferencia de prensa que hice me preguntaron por el promedio. ¿Conocen algún equipo que gane la Libertadores si no mantiene la base? No existe eso. Fuimos ascendiendo y haciendo cosas cada vez más buenas, pero faltaba salir campeón. Siempre hay que ponerse en riesgo. De la base que nosotros encontramos vimos mejor potencial una vez que los vimos en la cancha. Batalla no jugaba, Cerutti, Bareiro, Rafa Pérez, Girotti, Elías, Barrios. Como San Lorenzo tiene muy buenos jugadores jóvenes hay que construir en base a eso”.

¿Vio venir su salida? “No es que no me di cuenta, pero irte de un lugar en el que vos te sentís bien y podés dar un salto de calidad… Si el año pasado hubiésemos ganado capaz que te puede ayudar a tomar una decisión. Pero tampoco soy ingenuo. Tenía clarísimo que la conducción actual quería que traigan los jugadores que ellos querían y eso salía en las redes sociales”.

Estadísticas. “Este año, cuando le ganamos a Sarmiento y Godoy Cruz salió una estadística que volvíamos a ganar dos partidos seguidos después de ocho meses. No fue así, si en el torneo anterior clasificamos a la Copa Libertadores. Son raras las estadísticas porque un equipo que solo gana dos partidos seguidos después de tanto tiempo es difícil que se clasifique a la Libertadores”.

Mirar el partido por TV. “Me sentí raro mirando el partido por TV. No quisiera opinar. Ahora soy un observador distante. Ahora está el Pipi (Romagnoli) que está muy bien y espero que le vaya muy bien”.

Amor al club. “El día que San Lorenzo considere que pueda serle útil yo voy a estar. Ahora soy un actor a la distancia”.