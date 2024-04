La “dieta paleolítica” que sigue una figura del Atlético Madrid: “Lo hago por salud, no por el fútbol”

La "dieta paleolítica" de una figura del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid está en la antesala de una serie que podría marcar su temporada. Tras eliminar al Inter de Milán, todavía vigente subcampeón de la última edición de la Champions League, ahora se verá las caras en los cuartos de final ante el Borussia Dortmund, un rival de peligro en el deseo que tiene el equipo del Cholo Simeone por llegar a la final del torneo a jugarse el próximo 1 de junio en el mítico estadio de Wembley, en Londres.

En las últimas horas, una de las figuras del Aleti dio una entrevista en la que, además de hablar sobre el objetivo del equipo y cómo espera que sea la serie ante el conjunto alemán, dio detalles de la forma en la que cuida su cuerpo con una metodología particular. “Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré... Eso es así”, expresó Marcos Llorente en una charla con el programa El Larguero, de la Cadena Ser.

“Lo hago por salud, y no por el fútbol. No me cuesta nada. Tengo claro que cuando acabe mi carrera, me seguiré cuidando igual o más que ahora”, agregó el volante español de 29 años. El conductor del segmento le preguntó a Llorente si podía dar unos lineamientos de la dieta que lleva adelante para el público que estaba siguiendo la nota, y el jugador que supo vestir la camiseta del Real Madrid entre 2016 y 2019 no tuvo problemas en hacerlo.

“Comer lo que se comía en esa época. Es decir, hoy en día debería eliminar todos los ultraprocesados, y también todos los cereales. Lo que sea pasta, pan, trigo, arroz. Esas cosas fuera. Lácteos también, salvo que sea de oveja”, explicó. Acto seguido, indicó cuáles son los nutrientes que ingiere en sus comidas. “Carne, pescado, huevos, verduras, y lo único que cómo de hidratos es el boniato y las papas, y la yuca”.

La figura de Marcos Llorente

Según los estudios, la dieta del paleolítico se basa en los principios de la biología evolutiva con unos niveles mínimos de carbohidratos, como hacían los cazadores-recolectores de la época. Más allá del consumo de estos alimentos qué comían los homínidos paleolíticos de entonces, no hay exactitud sobre cómo era la comida del periodo hace entre 2.6 millones y 10.000 años en distintas áreas geográficas.

La historia cuenta que en el vestuario del Madrid, cuando el volante era jugador de la Casa Blanca, le decían “Lechuguita” por su obsesión con el cuidado de su figura y su salud. Con el paso de los años, los videos del futbolista en sus redes mostrando su entrenamiento más allá del trabajo que hacen diariamente en su club se hicieron virales.

Además de recordar la dieta que practica, Llorente marcó el valor que tiene el cruce contra el Dortmund, que este miércoles se pondrá en marcha en España con el partido de ida. “Estamos con muchas ganas. Es una grandísima oportunidad para esta temporada. Entrar en semifinales de Champions es otra historia. El equipo tiene muchas ganas y la motivación sobra. La afición va a hacer que sea un partido muy especial”, reflexionó sobre el estado de ánimo de los futbolistas del Colchonero.

¿Cuál es el miedo que tiene el volante de cara a la serie contra el combinado de Alemania? “Me preocupa no salir al 100%... Físicamente y mentalmente el equipo estuvo al 100% contra el Inter. Son un equipo jodido. Cuando salimos a verlas venir, es cuando se nos complican los partidos. Me da miedo no salir enchufados en la eliminatoria al 100% como merece la eliminatoria”, explicó.