El polémico gesto de Dani Alves con un policía tras salir de prisión que generó una furiosa reacción en Barcelona: “Está fuera de lugar”

Dani Alves y el gesto con un policía

Tras su reciente liberación provisional, el ex futbolista brasileño Dani Alves, enfrenta una serie de condiciones legales en Barcelona. Además del pago de un millón de euros para abandonar el centro penitenciario de Brians II, el ex defensor debe acudir semanalmente a la Audiencia Provincial de Barcelona para firmar, asegurando su disponibilidad ante el tribunal y su permanencia en España.

Recientemente, durante una de estas visitas, una escena captada por los medios desencadenó una ola de críticas hacia su persona. Antes de ingresar al recinto judicial, el ex jugador tocó la espalda de un Mosso d’Esquadra (policía catalana), y ambos intercambiaron una sonrisa cómplice. Este gesto, aparentemente inocente, provocó una reacción negativa en algunos sectores de la sociedad española.

La periodista Patricia Pardo, en el programa Vamos a ver de la cadena Telecinco, fue una de las que expresó públicamente su desaprobación: “Defendemos y respetamos mucho a los Mossos en este programa, pero, quizás, podrías decirle a este agente que se acerca a saludar a Dani Alves que está un poquito feo”.

“El gesto más que nada, porque le han condenado por violación. Es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado”, consideraba la presentadora del magazine.

El ex futbolista Dani Alves junto a su abogada Inés Guardiola a su salida de la Audiencia de Barcelona (Efe)

“Ha faltado que le pongan la alfombra roja. Es que esa persona no es Alves, no es un futbolista que va a jugar un partido, es un presunto violador que va a firmar. A mí no me ha gustado nada. Le ponemos las vallas, la alfombra roja, como si fuera un héroe”, continuó.

Dicho gesto, tampoco pasó desapercibido en las redes sociales, en donde los usuarios no tardaron en reaccionar. “Da mucho asco todo lo relacionado con Dani Alves. Se están burlando de forma constante de la víctima”, consideró uno.

“Los Barceloneses hemos de ver cómo se gasta nuestro dinero en poner vallas y a Mossos escoltándolo y de risas para evitar a la prensa.Ojalá se protegieran así a las víctima”, se lamentó otro, mientras que un tercero reflexionó: “Esta es la justicia española. Una para el pobre otra para el rico. ¡VERGONZOSO!”.

Dani Alves, quien ha sido liberado provisionalmente hasta que se emita una sentencia definitiva, tuvo que entregar sus pasaportes (el español y el brasileño) como medida para evitar su salida del país. Además, se le ha impuesto una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto a la presunta víctima.

Recientemente, el propio protagonista habló por primera vez tras salir de prisión.“Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar”, explicó durante una corta entrevista para El Periódico de España. El periodista, Ferran Imedio, que logró estas declaraciones “exclusivas”, contó verlo “más apagado y flaco que antes”.