La confesión de Caruso Lombardi: “Passarella me llamó cuando River se estaba por ir a la B”

Caruso Lombardi confiesa que Passarella lo llamó antes de que River se vaya a la B

Era una historia oculta hasta ahora. Ricardo Caruso Lombardi jamás lo había revelado. El mismísimo Daniel Passarella, quien era presidente de River Plate cuando el equipo descendió a la B Nacional en el año 2011, se comunicó con él antes de la fatídica Promoción contra Belgrano de Córdoba. En el programa Tres al Frente, donde es panelista, dio detalles de lo que fue su encuentro con el Kaiser.

“Habló conmigo, sí. No lo sabe nadie. Yo estaba en otro equipo. Sí, River ya tenía la soga al cuello. Yo le dije algunas cosas que le podían pasar. No me llamó para tantearme, pero él no estaba acostumbrado a eso. Le dije ‘mirá, va a ser difícil’. Estuvo en casa, estuvimos charlando porque tengo relación con Daniel. No lo sabe nadie, es la primera vez que lo cuento”, confesó Caruso.

Y ahondó sobre aquel mitin: “Le dije más que nada que no descuide algunas cosas porque cuando enfrentás a un equipo de la B, lo peor que te puede psar es subestimarlo por creer que ‘sos River’. River tiene un problema hace años, los centros. El primer gol de Belgrano es de penal por la mano de Adalberto Román, que se la saca de la cabeza a Chiqui Pérez. Y el otro es cuando Lollo se la bajó de cabeza al Picante Preyera. Belgrano tenía un potencial muy grande”.

A esa altura, el mediático DT ya tenía un renombre importante por haber mantenido la categoría con Argentinos Juniors, Newell’s, Racing y Tigre, por lo que Passarella buscó consejos suyos ante la adversidad que afrontaba el Millonario. “En un programa de TV yo dije un montón de cosas sobre Belgrano y varios periodistas me respondieron ‘ahhh, ¿qué es una máquina?’ y me cargaban”, recordó además.

“¿Si Passarella le armaba el equipo a J. J. López? No lo sé. Cuando hablé con él no sé si fue antes de que agarrara Jota Jota. La cosa es que River venía mal y nos sentamos a hablar. Yo seguro que estaba con equipo, puede ser que en Quilmes. Fue una charla normal y él tomaba las cosas que yo le decía. Si después las habló con el técnico de turno o no, no lo sé...”, precisó.

Caruso Lombardi también tenía relación con Ricardo Zielinski, a quien le recomendó dos futbolistas que terminaron siendo verdugos de River en aquella Promoción: “Me preguntó por un central y un volante. Estábamos en Mar del Plata y me costó horrores convencerlo al Ruso. Yo me iba de Tigre y le recomendé a Chiqui Pérez y Ribair Rodríguez. Diez veces le tuve que decir porque el Ruso no estaba convencido y al final le anduvieron muy bien en esa categoría”.

EL CONTACTO DE MARADONA CON CARUSO LOMBARDI

“Diego me llamó para recomendarme a Argentinos Juniors y yo no le creía. ‘Salvame del descenso y de la Promoción. A partir de ahora sos mi técnico”, me dijo. Cuando nos salvamos, me llamó para decirme ‘¡sos mi técnico, Gordo!’. Quedé pegado con eso y en 2008 me vino a buscar Eduardo López para Newell’s, en 2009 Racing, en 2010 Tigre, en 2011 Quilmes, que me fui al descenso por un punto, en 2012 San Lorenzo, en 2013 Argentinos Juniors, en 2014 Quilmes, en 2015 Arsenal y en 2016 Sarmiento, fueron todos seguidos. Así quedé, boludo, quedé loco. Porque te salvás, pero es una tortura. Había momentos en los que el corazón a la noche me hacía tun, tun, tun. Es desgastante”.