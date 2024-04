La respuesta de Marcelo Bielsa cuando le preguntaron si Cavani tiene chances de jugar la Copa América con Uruguay

Bielsa habla sobre las posibles convocatorias de Cavani y Suárez a Uruguay

Edinson Cavani atraviesa un gran momento en Boca Juniors. Luego de la sequía que lo puso en aprietos y llevó a que reciba críticas desde varios sectores del periodismo, el Matador se destapó con lo que mejor sabe hacer: goles. En los últimos cinco juegos, Edi anotó siete tantos y ya lleva diez conquistas en el club, convirtiéndose en uno de los goleadores del plantel, junto con su compatriota Miguel Merentiel.

A partir de ello, muchos hinchas comenzaron a ilusionarse con verlo nuevamente con la selección de Uruguay, en especial en la Copa América que se disputará en poco tiempo. Sobre estos rumores respondió Marcelo Bielsa, quien no solo no negó que fuera a convocarlo, sino que afirmó que ve todos los partidos tanto de Cavani como de Luis Suárez, quienes no integraron la nómina de citados para la última fecha FIFA.

“Nunca dije ni voy a decir que no los voy a convocar”, aseguró el Loco en la conferencia de prensa llevada a cabo este lunes en el Estadio Centenario de Montevideo. Asimismo, expresó que son pocas las dudas que tiene sobre la lista definitiva de futbolistas que disputarán el certamen continental entre el 20 de junio y 14 de julio en los Estados Unidos.

Cavani atraviesa un gran presente en Boca Juniors y se ilusiona con disputar la Copa América con Uruguay (Fotobaires)

“Respecto a Cavani, me hace una pregunta que respondí infinidad de veces y se la vuelvo a responder. Cavani y Suárez son convocables para la selección uruguaya, lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. Veo todos los partidos quiere decir que no hay un partido de Suárez y de Cavani que yo no haya visto”, continuó Bielsa sobre el otro histórico delantero que se desempeña en el Inter Miami y que lleva siete goles y cinco asistencias en nueve encuentros con el equipo de la MLS.

“Diariamente reflexiono sobre eso: el objetivo de que para cada posición haya tres opciones de algún modo, sin que haya distancias muy grandes entre cada uno de los tres. Hay que fijarse más en la forma en la que se encuentran que en las cualidades que puedan llegar a tener”, explicó el entrenador argentino de la selección charrúa.

Sobre las chances de que Uruguay conquiste la Copa América, expresó: “Hay dieciséis países que pueden soñar con lo mismo. Mis sueños son siempre los máximos. Pero es difícil superar cada una de las instancias. Siempre soñamos con que pase lo mejor y para que pase algo bueno, hay que vivir cada etapa como un objetivo máximo”. La Celeste enfrentará a Panamá (23/06), Bolivia (27/06) y Estados Unidos (01/07).

Lucho Suárez también atraviesa un gran momento en Inter Miami y sueña con estar en la Copa América con Uruguay (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

En otro orden, Bielsa analizó el empate 1-1 con el País Vasco y la derrota 2-1 ante Costa de Marfil en la última fecha FIFA. “Con País Vaso, las normas desnaturalizaron el partido, pero, más allá de eso, nuestro equipo no logró jugar bien, no tuvo momentos de buen fútbol. Nosotros preparamos el partido con buenas condiciones y el equipo rival, que no tuvo una preparación como la nuestra, se mostró colectivamente por encima de nosotros. Ante Costa de Marfil dominamos, pero no creamos situaciones de gol en proporción a los minutos que tuvimos la pelota. Tuvimos pocas opciones de gol y mucho tiempo de posesión”.

En tanto, sobre los juveniles de Uruguay que fueron eliminados del Preolímpico y no pudieron acceder a la disputa de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue muy autocrítico: “Son un grupo de chicos excelentes y consecuentes con todo lo que propusimos. Hubiese sido un sueño poder ir a los Juegos. Hubiese sido un sueño. Perdimos un partido accesible con Paraguay y uno inmerecido con Chile. Me siento muy responsable”.