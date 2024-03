Maravilla Martínez brilló, anotó otro hattrick y es máximo goleador del torneo: Racing sueña en la Copa de la Liga tras su victoria en Santiago del Estero

Racing se trajo un excelente resultado de su viaje a Santiago del Estero con una deslumbrante actuación de su principal figura. Adrián Martínez volvió a convertir tres goles por segunda vez desde su llegada al club y su equipo venció 3-1 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la fecha 12 de la Copa de la Liga.

El delantero con pasado en Instituto rompió la paridad a los 24 minutos y amplió la diferencia en el octavo minuto del complemento. El descuento de Oscar Garrido para el Ferroviario lo dejó a tiro en el resultado, pero Maravilla liquidó el pleito en los últimos segundos con una buena definición por arriba del arquero, Luis Ingolotti, para sentenciar el segundo triunfo consecutivo de la Academia tras la goleada 3-0 contra San Martín de Burzaco por la Copa Argentina.

El atacante de 31 años tuvo una extensa trayectoria en el ascenso argentino sumado al fútbol de Paraguay hasta su desembarco en Brasil para vestir la camiseta del Coritiba, pero está viviendo su mejor momento como profesional en la entidad de Avellaneda. Anotó 11 goles en 13 compromisos repartidos entre Copa de la Liga (10) y Copa Argentina (1), aunque el detalle más sobresaliente tiene que ver con que volvió a convertir por triplicado después de haberlo hecho en febrero de este año para vencer 4-1 a San Lorenzo en el Cilindro. Más cerca en el tiempo, anotó el 1-0 en el clásico ante Independiente. Su cosecha individual le permitió igualar a Miguel Borja, de River Plate, en la cima de los máximos artilleros del torneo.

Desde el aspecto colectivo, Adrián Martínez ayudó a que Racing escale a la quinta posición de la Zona B con 18 puntos y quedó a una unidad de Boca Juniors (19) en la pelea por ingresar entre los cuatro primeros del grupo, quienes clasifican a los cuartos de final del torneo local. Enfrentará a Lanús (líder con 23 puntos) el domingo 7 de abril a partir de las 18:30 como local y cerrará la primera fase contra Belgrano en Córdoba con día y horario a confirmar.

En diálogo con TNT Sports, la figura del encuentro brindó sus sensaciones tras quedarse con la pelota y habló de su dura historia de vida, en la cual llegó a estar detenido por seis meses en 2014, acusado de liderar una venganza familiar: “No me saco más el apodo de Maravilla. Quizás me dicen así por el testimonio mío... Dios me sacó de la calle, me dio la oportunidad de jugar y hoy me bendice de esta manera, la verdad que es una maravilla todo lo que estoy viviendo”.

FORMACIONES

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Silvio Trucco