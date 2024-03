Los tres refuerzos que River Plate apunta para conquistar su quinta Copa Libertadores

River Plate, uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

River Plate jugará este martes ante Deportivo Táchira en Venezuela y dará así el puntapié inicial al mayor objetivo en el año: ganar la quinta Copa Libertadores de su historia. En el elenco millonario saben que parten como favoritos, aunque tampoco desconocen que no será nada fácil teniendo en cuenta los poderosos equipos que la disputarán, en especial los conjuntos brasileños. Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay son los otros rivales del Grupo H.

Es por ello que desde ahora ya están planificando lo que será el mercado de pases de junio. La idea es reforzar los lugares clave en los que Martín Demichelis siente que necesita mayor jerarquía. Y en las últimas horas, se filtraron tres puestos con sus respectivos nombres. Uno de ellos, el más importante sin dudas, fue reconocido por el propio secretario técnico, Leonardo Ponzio.

“El mercado nos va a hacer reforzarnos en junio. Hay mercado abierto en Europa y hay muchos jugadores que quizás no los vamos a tener por los Juegos Olímpicos, así que hay que prepararse. Se está tratando de ver con Martín (Demichelis) lo que realmente puede llegar a salir porque siempre hay jugadores a los que vienen a buscar y nosotros tenemos que estar preparados para tener una respuesta y reforzar una posición. River se refuerza siempre”, reconoció el ex mediocampista.

El ex defensor de River Plate, Germán Pezzella, celebra el gol en un Superclásico ante Boca Juniors (DYN)

El nombre de Germán Pezzella se puso sobre la mesa del Millonario: “El mundo River sueña con un campeón del mundo y que se formó acá. Pero tiene contrato, todavía le queda un año más, esperaremos. ¿Si lo llamaré? Yo llamo a todo el mundo, ja”. El zaguero central de 32 años milita en el Betis de España, su vínculo vence en 2026 y es parte estable de cada convocatoria en la selección argentina. En Europa también jugó en la Fiorentina, mientras que en River Plate vistió los colores en 69 oportunidades, anotó cinco goles y dio una asistencia entre 2011 y 2015.

La zaga central de la defensa no es el único puesto a reforzar, también aparece el lugar de volante ofensivo. Desde la dirigencia saben que Manuel Lanzini con seguridad no seguirá en el club y esto se suma a los problemas físicos de Gonzalo Martínez, el futbolista que se recupera de otra lesión ligamentaria. Sin dudas que la segura salida de Claudio Echeverri a fin de año provoca que la dirigencia deba estar muy alerta. Aún no trascendieron nombres en el puesto.

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

En tanto, el último puesto a reforzar pasa por un delantero. En este caso, el club volverá a la carga por un viejo anhelo: Luciano Rodríguez. El joven punta uruguayo del Liverpool estuvo a punto de recalar al Millonario a principios de año pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Enzo Francescoli hará un nuevo intento sobre uno de los futbolistas de mayor proyección.