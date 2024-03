Diego Schwartzman reveló un mensaje de audio inédito de Maradona: “Me pongo a llorar al segundo”

Peque Schwartzman muestra audio inédito de Diego Maradona

Diego Schwartzman reveló un nuevo mensaje de audio de Diego Armando Maradona que tiene guardado como un tesoro en su teléfono celular. “¿Papá, mamá o Maradona? El Diego. Sigo teniendo audios. Miles, cientos. No, cientos no, pero 50 o 60 audios debo tener”, reveló el tenista argentino de 31 años que supo forjar una relación de amistad con el Diez, a quien le rinde honor con su nombre de pila.

“Sí, me pongo a llorar al segundo. Hay dos personas por las que lloro al segundo: mi abuela y el Diego, no sé por qué”, confesó el Peque, que invitado al programa Generación F (ESPN) se animó a darle play a un audio que tenía grabado en su celular.

En el mismo, Maradona hacía alusión a una final perdida por Schwartzman: “Los penales los erran los que patean, los que tienen huevos de patearlos. Y acá las finales las juegan y las ganan los que tienen huevos de llegar”. Aunque no se precisaron detalles sobre el partido en cuestión, es posible que la referencia haya sido para la final del ATP 250 de Amberes (Bélgica) en octubre de 2017 frente al francés Jo-Wilfried Tsonga.

“Hola, Dieguito. Habla el Diego grande, el Diego viejo. Creo que tiene fuerzas como para decirte que las finales las juegan los que tienen huevos. Y vos jugaste una final. A mí el resultado... sí, me hubiese gustado que ganes, pero ¿sabés lo que pasa? Que llegar ahí, ya estás a un paso de acercarte a levantar la copa, eh. Te quiero mucho, estamos pendientes de cómo van tus cosas y te mandamos, con Rocío (Oliva), un beso enorme y felicitaciones”, fue el audio más largo que le había enviado Maradona a Schwartzman.

Schwartzman, maradoniano de pura cepa

Hace algún tiempo, el Peque había hecho público otro audio del Pelusa que justamente se había registrado luego de que le ganara al croata Marin Cilic en los 16avos de final del US Open unas semanas antes de perder la final contra Tsonga en Amberes. “¡Se tenía que llamar Diego! Diego Schwartzman. Lo mató a Cilic, papá. Lo mató, querido. Se tenía que llamar Diego. Con todo el público en contra y con Cilic enojado porque le ganamos la Davis y ahora Schwartzman le ganó en el US Open. ¡Que se vaya a cagar!”, fue el mensaje en esa ocasión.

“Me emociono bastante cuando hablo del Diego. En 2017 gané mi primer partido importante en uno de los torneos más grandes y me mandó un mensaje. Yo lo conocía, pero no tenía su contacto. Este es el único audio que voy a mostrar. Nunca lo hice públicamente”, había declarado en aquel momento en el programa Playroom de ESPN.

En sus redes sociales, el Peque tiene varios posteos dedicados a quien fue uno de sus ídolos deportivos. La relación de Maradona y Schwartzman fue simbiótica: al Diego futbolista le encantaban los partidos de tenis y solía acudir a los de la selección argentina en la Davis; el Diego tenista, fanático de Boca, casi siempre se deja ver haciendo jueguitos con la raqueta a un lado.