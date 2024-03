La polémica actitud de Vinicius que generó un tenso cruce con Laporte en España-Brasil: la irónica respuesta que recibió en redes

El jugador del Al Nassr tuvo una picante respuesta en redes sociales

En cada partido de Brasil y Real Madrid, el nombre de Vinicius Jr. es pasible de ser protagonista por cuestiones extrafutbolísticas porque el habilidoso extremo pierde los estribos con facilidad con reacciones que rozan la provocación a sus propios rivales y el amistoso que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu fue epicentro de un llamativo cruce con Aymeric Laporte en la igualdad 3-3 de España contra la Verdeamarela.

Las imágenes mostraron cuando el futbolista del Merengue aprovechó una situación donde el juego estaba detenido para cargar con su brazo derecho sin un motivo aparente contra la espalda del zaguero central, quien se giró de manera inmediata por ese accionar que lo sorprendió y apartó a Vini, mientras comenzaron a entablar un diálogo en malos términos. Rodri intentó bajarle los humos a ese tenso cruce dentro del terreno de juego, pero las cosas siguieron en redes sociales porque el jugador del Al Nassr dejó sus sensaciones sin filtro.

Laporte reposteó una publicación en la cual hacían hincapié a una frase muy reciente del atacante de 23 años: “Solo quiero jugar al fútbol”. En ese mensaje, el futbolista añadió una opinión de lo sucedido en tono irónico: “¿Quizá quería bailar...?”. Además, lo acompañó de distintos emoticones que hacían referencia a su misiva e incluyó una carita sonriendo. Su alusión es porque Vinicius elige celebrar sus goles en distintas oportunidades con una serie de movimientos, de la cual se ha popularizado el lema: “Baila, Vini, baila...”.

Este tipo de actitudes están lejos de enmarcarse en una excepción porque el brasileño es habitué de dirigirse a los fanáticos o jugadores contrarios con reacciones violentas, como así también es blanco de patadas rivales y repudiables insultos desde las tribunas. De hecho, Real Madrid denunció hace pocos días al árbitro, Juan Martínez Munuera, ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por “omitir insultos” a su figura “como consecuencia de la redacción negligente del acta arbitral” del encuentro disputado ante Osasuna el 16 de marzo pasado.

La ácida respuesta de Aymeric Laporte

Esto motivó la respuesta del Comité Técnico de Árbitros (CTA): “El citado club alude a una serie de advertencias realizadas por sus jugadores sobre gritos o cánticos por parte del público en contra de Vinicius. Debemos aclarar que, una vez revisados los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre esta cuestión”.

El tema del racismo volvió a sobrevolar en el aire y el protagonista realizó una serie de declaraciones en ese sentido: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”. Sin embargo, esa falta de apoyo que siente contrasta con las denuncias permanentes de LaLiga por cánticos racistas a él, como así también FIFA le entregó el premio Sócrates 2023 por su lucha frente a esto sumado a su compromiso solidario.

En la conferencia de prensa previa al cruce contra España, el delantero de Brasil añadió: “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

“Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal. Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito”, manifestó.

* El resumen del empate entre España y Brasil